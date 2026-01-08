Kiderült, kinek lehet ártalmas a fokhagyma, a citrusfélék és a hal

A szakember megjegyezte, hogy ezeknek a termékeknek a tagadhatatlan előnyei ellenére szigorú ellenjavallatok vannak a fogyasztásukra. Például a citrusfélék súlyosbíthatják a gyomor-nyelőcső reflux betegségben (GERD) szenvedők tüneteit, gyomorégést okozhatnak. A biztonságos bevitelnek napi legfeljebb 1-2 gyümölcs fogyasztása tekinthető.

A fokhagyma fogyasztása nem ajánlott gyomorfekélyben, aranyérben és alacsony vérnyomásban szenvedőknek, mivel túlzott fogyasztása irritálhatja a gyomornyálkahártyát vagy fokozhatja a vérzést. A dióféléket, amelyek erős allergének, óvatosan kell bevezetni az atópiában (genetikai hajlam az immunrendszer túlzott reakciójára a környezetben található ártalmatlan anyagokkal szemben) szenvedők étrendjébe, és magas kalóriatartalmuk a napi adagot 30-50 grammra korlátozza.

Az orvos különös figyelmet fordított a probiotikumokra: veszélyesek lehetnek az immunszuppresszióban szenvedő betegek (például szervátültetés után) számára a bakterémia kialakulásának kockázata miatt. Az ilyen embereknek konzultálniuk kell orvosukkal a probiotikumok szedése előtt. Az omega-3 zsírsavakban gazdag zsíros halak növelhetik a vérzés kockázatát a hiperkoagulációban szenvedő vagy warfarint szedő betegeknél.

Egyértelmű ajánlásokat is adott arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran érdemes az étrendbe beépíteni a különböző „immunerősítő” élelmiszercsoportokat. Például naponta zöldséget (legalább 500 g), gyümölcsöt (2-3 adag), teljes kiőrlésű gabonát, probiotikumokat és fokhagymát (1-2 gerezd nyersen vagy enyhén sütve) kellene fogyasztani. Hetente 3-4 alkalommal zsíros halat, gombát és dióféléket, hetente egyszer pedig májat az A-vitamin és a vas pótlására.

„A hatékonyság kulcsa az állandó és változatos étkezés. Fontos megérteni, hogy az »immun« szerek nem úgy működnek, mint a »tabletták«. Hatásuk kumulatív, és 2-4 héten belül nyilvánvalóvá válik” – hangsúlyozta, számol be a Sports.kz.