Jó a cukorbetegeknek - de nem mindenkit fogyaszt le

Rövidke, de alapos cikket írt a pozsonyi Új Szó egy, a cukorbetegeknek szóló gyógyszerről, amelynek egyik mellékhatása a súlycsökkenés.

Újabban sokan és sokfélét írnak egy, a cukorbetegeknek szóló gyógyszerről (Ozempic), melyet számosan potenciális súlycsökkentőnek használnak - írja a pozsonyi Új Szó. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, a szer hatóanyaga, a semaglutid, amely az elmúlt években bekerült a köztudatba. Eredetileg 2-es típusú cukorbetegek kezelésére fejlesztették ki, viszont leginkább a fogyással kapcsolatos hatása miatt vált ismertté.

Ennek megvan a tudományos háttere. A semaglutid a szervezet egyik természetes hormonját, a GLP-1-et utánozza, amely több ponton is beleszól az éhség- és jóllakottságérzet szabályozásába. Lassítja a gyomor ürülését, csökkenti az étvágyat, és az agy jóllakottságközpontjába is jelzéseket küld. Így aki használni kezdi, gyakran sokkal kevesebbet kíván enni, könnyebben tart mértéket - hangoztatta a lapnak Hrubá Orsolya gyógyszerész.

Utalt rá, a mellékhatások közül a gyomor-bélrendszeri panaszok a leggyakoribbak. Főleg a kezelés elején tapasztalható hányinger, puffadás, teltségérzet, esetleg hasmenés vagy székrekedés tapasztalható. Ezek a tünetek általában enyhülnek, ahogy a szervezet alkalmazkodik, főleg ha a dózist csak fokozatosan emelik. Ritkábban epeműködési zavar, epekőképződés vagy (főleg más antidiabetikumokkal kombinálva) a vércukorszint túlzott csökkenése fordulhat elő.

A legkényesebb kérdés az, hogy mi történik a súllyal, ha valaki abbahagyja a gyógyszert. Őszintén el kell mondani, hogy a klinikai vizsgálatok alapján a leadott kilók egy része visszatérhet, ha a semaglutid kikerül a képből. Ennek oka, hogy a gyógyszer az étvágy- és anyagcsere-szabályozásba avatkozik be, de csak addig, amíg jelen van. Amint megszűnik a hatás, a szervezet visszatér a korábbi működési mintákhoz, és sok embernél az étvágy is helyreáll - figyelmeztetett a szakember.

Hozzátette, az életmódváltás és a mozgás sokat segít, sőt, a gyógyszer mellett az előbbi kettő elengedhetetlen a pozitív hatás eléréséhez.