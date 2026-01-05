Tumor vagy rák: mi a különbség?

A tumor, avagy a daganat kifejezés egyszerűen annyit jelent: kóros sejtszaporulat alakult ki a szervezetben. Ez a sejtekből álló képlet azért jön létre, mert a sejtosztódás szabályozása valamilyen okból felborul. Fontos hangsúlyozni, hogy a tumor nem egyenlő a rákkal – lehet jóindulatú és rosszindulatú is. A jóindulatú (benignus) tumorok nem tartalmaznak rákos sejteket. Általában lassan növekednek, nem hatolnak be a környező szövetekbe, illetve nem adnak áttétet. Sok esetben nem igényelnek kezelést, csak megfigyelést, kivéve, ha méretük vagy elhelyezkedésük miatt panaszokat okoznak. Ezzel szemben a rosszindulatú (malignus) tumorok már rákos elváltozásnak számítanak. Ezek a sejtek képesek betörni a környező szövetekbe, és a vér- vagy nyirokkeringés útján a test más részein is megtelepedhetnek. Éppen az áttétképzés teszi a rákot különösen veszélyessé.

Miben más még a rák, mint a tumor?

A rák gyűjtőfogalom. Olyan betegségek csoportját jelenti, amelyekben a sejtek genetikai károsodások miatt elveszítik normális szabályozásukat. Ezek a sejtek kontroll nélkül osztódnak, nem pusztulnak el időben, és képesek a szervezet más területein is újabb kóros elváltozásokat létrehozni. Fontos megkülönböztetés, hogy nem minden rák jár szilárd tumor kialakulásával. A leukémia egyes típusai például a vérképző rendszert érintik, és jellemzően nem alkotnak jól körülhatárolt daganatos képletet, mégis rákos betegségek tekinthetők.

Röviden összefoglalva:

a tumor kóros sejtszaporulat, amely lehet jó- vagy rosszindulatú;

a rák mindig rosszindulatú betegség;

minden rákos daganat tumor, de nem minden tumor rák.

A leggyakoribb jóindulatú daganatok

A jóindulatú daganatok rendkívül gyakoriak, és sok esetben csak véletlenül, egy más okból végzett vizsgálat során derül fény a jelenlétükre. Ilyen például a lipóma, vagyis a zsírszövetből kiinduló, puha tapintatú csomó, amely leggyakrabban a bőr alatt jelenik meg. Szintén gyakori a mióma, amely a méh simaizomzatából indul ki, és sok nőnél okoz tüneteket, de rosszindulatúvá csak rendkívül ritkán válik. A adenómák mirigyes szövetből kialakuló jóindulatú daganatok, amelyek előfordulhatnak például a pajzsmirigyben vagy a vastagbélben. Ide tartozik továbbá az anyajegyek többsége, valamint a fibromák, amelyek kötőszöveti eredetű elváltozások. Bár ezek a daganatok általában nem veszélyesek, növekedésük vagy elhelyezkedésük miatt orvosi ellenőrzést igényelhetnek.

Fontos ismerni a különbséget

Orvosi leleteken gyakran lehet találkozni a daganat vagy tumoros képlet kifejezéssel. Mint ugye azt áttekintettük, ez önmagában még nem jelenti, hogy rákos betegségről lenne szó. A pontos diagnózishoz további vizsgálatokra – például szövettani elemzésre – van szükség. A fogalmak tisztázása segít abban, hogy a beteg érthetőbb képet kapjon az állapotáról, és ne vonjon le túlzott következtetéseket egy-egy orvosi szakkifejezés hallatán – írta meg a hazipatika.com.