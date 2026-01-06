Sok gondot okozhat ez az apró mag

A tökmag sokak kedvence, hiszen felbontása és fogyasztása remek kikapcsolódás egy-egy film, vagy sorozat nézése közben. Azonban mint minden élelmiszer esetén, úgy a tökmagnál is fontos a mértékletesség, ha nem szeretnénk később kellemetlen következményekkel számolni.

A tökmag egy kedvelt nassolnivaló, amely nemcsak ízletes, hanem tele van értékes tápanyagokkal is. Ezért egészséges a tökmag: többek között magnéziumot, cinket, antioxidánsokat és egészséges zsírokat is tartalmaz. A tulajdonságai miatt sokan a szív- és érrendszer támogatásával, a prosztatavédelemmel vagy a jobb alvással is összefüggésbe hozzák a fogyasztását. Mint azonban a legtöbb élelmiszernek, úgy a tökmagnak is lehetnek kevésbé előnyös oldalai. Íme melyek ezek!

Emésztési rendellenességek: a túl sok tökmag puffadást, teltségérzetet és hasmenést is okozhat. A különböző magvak – így a tökmag is – nehezen emészthetők, és a magas rosttartalom túlzott mennyiségben szintén kiválthatja a fenti tüneteket.

Súlygyarapodás: a tökmag kalóriadús alapanyag. Egy csésze pirított tökmag akár 285 kalóriát is tartalmazhat, de mértékkel fogyasztva segíthet a napi energiaszükséglet fedezésében. Ha rendszeresen túlzásba viszed a tökmag fogyasztását, akkor hozzájárulhat a testsúly növekedéséhez.

Allergiás reakció: ez persze bármelyik ételnél fontos szempont lehet, azonban a tökmagallergia ugyan ritka, de súlyos következményei is lehetnek. Tünetei közé tartozhat a hányinger, torokfájás, orrdugulás, bőrkiütés és az ajkak megduzzadása. Sőt, extrém esetben anafilaxiás sokk is kialakulhat!

Alacsony vérnyomás: a tökmag természetes módon csökkentheti a vérnyomást, ami egészséges embereknél előnyös lehet, de alacsony vérnyomás esetén a túlzott fogyasztása súlyosbítja a tüneteket.

Bélelzáródás veszélye: ritka mellékhatás, de a nagy mennyiségű tökmag emészthetetlen elzáródást képezhet a bélrendszerben. Ez akadályozhatja a széklet továbbhaladását, súlyos fájdalmat és akár bélszakadást is okozhat. Könnyen elkerülhető: a lényeg, hogy kerüld a túlzott fogyasztást és mindig fogyassz folyadékot.

Adalékanyagok hatása: a tökmagot számos módon előkezelik mielőtt forgalomba hozzák (sózott, karamellizált, fűszeres vagy tartósított formában – a szerk.), ami további mellékhatásokat válthat ki, például gyomorirritációt vagy puffadást. Amennyiben azt figyeled meg, hogy egy adott változat kellemetlenséget okoz, akkor érdemes a jövőben elkerülni, olvasható a life.hu oldalán.