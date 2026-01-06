Így hat a kávé az öregedésre

„Egyfelől tudjuk, hogy a túlzott kávéfogyasztás negatív hatással lehet az egészségre, például az alvásminőség csökkentése révén. Ugyanakkor új tanulmányunk arra utal, hogy a kávéfogyasztás egy bizonyos mértékig előnyös is lehet a biológiai öregedés szempontjából” – idézi a Medscape cikke dr. Monica Aast, a kutatás egyik vezetőjét, a londoni King's College munkatársát. A BMJ Mental Health című folyóiratban megjelent tudományos munka szerzői arra keresték a választ, hogy miként hat a rendszeres kávézás az úgynevezett telomerhosszra – a biológiai öregedés egyik jól ismert mutatójára. Mindezt különféle mentális betegségekkel, például skizofréniával, bipoláris zavarral, major depresszióval élőknél vizsgálták.

Naponta 3-4 kávé fiatalon tart

Telomereknek nevezzük azon ismétlődő DNS-szakaszokat és fehérjéket a kromoszómák végén, amelyek fontos szerepet játszanak genetikai örökítőanyagunk megóvásában. Valahányszor sejtjeink osztódnak, a telomerek hossza is valamelyest megrövidül. A telomerhossz ilyen módon jól tükrözi a szervezet biológiai korát, azaz képet nyújt arról, hogy egy adott személy milyen ütemben öregszik. Az említett súlyos mentális betegségekről pedig ismert, hogy összefüggést mutatnak e folyamat gyorsabb előrehaladásával. Nem véletlen tehát, hogy ebben a betegcsoportban a várható élettartam mintegy 15 évvel rövidebb, mint a társadalom egésze esetében.

Korábbi tanulmányok szerint a kávéfogyasztáshoz többféle kedvező egészségügyi hatás is kapcsolható. Ezek közé tartozik az oxidatív stressz mérséklése, ami hozzájárulhat a telomerek lassabb rövidüléséhez. A kutatók e megfigyelésekből kiindulva elemezték 436 olyan felnőtt adatait, akiket korábban skizofréniával vagy affektív zavarral diagnosztizáltak. Felmérték a résztvevők kávézási szokásait, valamint vérmintát is vettek tőlük, hogy abból speciális eljárással meghatározzák a telomerhosszukat.

Egyéb kockázati tényezőket is számításba véve kirajzolódott, hogy a telomerhossz szoros összefüggést mutat a kávéfogyasztással. A legjobb értékeket azoknál a betegeknél mérték, akik naponta három-négy csésze kávét szoktak meginni. Esetükben a telomerhossz körülbelül 5 évvel fiatalabb állapotra utalt, mint azoknál, akik egyáltalán nem kávéznak. Nem érdemes azonban túlzásba sem esni, mert a napi négy csészét meghaladó kávéivás esetén már ugyancsak felgyorsul a biológiai öregedés, feltehetően a magas koffeinbevitel negatív élettani hatásai miatt - írta meg a hazipatika.com. „Az ehhez hasonló kutatások alátámasztják, hogy érdemes lenne kilépnünk abból a nézőpontból, hogy a kávét egyszerűen jónak vagy rossznak lássuk. Ehelyett érdemes inkább egy sokkal kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaznunk” – hangsúlyozta Aas.