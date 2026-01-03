Apró jelek, amelyek életet menthetnek

A hasnyálmirigy-gyulladás (pancreatitis) nem diagnosztizálható teljes biztonsággal pusztán tünetek alapján, de vannak nagyon jellegzetes jelek és vizsgálati eredmények, amelyek együtt már egyértelműen igazolják.

A legjellemzőbb tünetek

A fájdalom a legfontosabb figyelmeztető jel. Egészen pontosan az erős, hirtelen fellépő, felső hasi fájdalom, amely gyakran övszerűen a hátba sugárzik, és pihenésre sem múlik, azonban étkezés után fokozódik. Gyakori kísérő tünetek lehetnek a hányinger, hányás, puffadás, teltségérzet, láz vagy hőemelkedés, elesettség, gyengeség. Krónikus formánál a fájdalom lehet enyhébb vagy visszatérő, és fogyás, zsíros széklet is megjelenhet, ám laboratóriumi vizsgálat nélkül nem szabad komoly következtetésre jutni. A diagnózis egyik alappillére a vérvizsgálat, amelyben több eltérés is irányadó lehet. Ilyen például a jelentősen emelkedett amiláz- és lipázszint, a gyulladásos jelek emelkedése (CRP, fehérvérsejtszám), súlyosabb esetben májenzim-eltérések, vércukorszint-emelkedés is megfigyelhető. De az emelkedett lipázszint önmagában is erősen pancreatitisre utal, ha tünetekkel társul.

Képalkotó diagnosztika előfeltétel

A biztos diagnózishoz azonban képalkotás is szükséges. A leggyakrabban alkalmazott módszerek a hasi ultrahang (epekő, folyadékgyülem kimutatására), a CT-vizsgálat (a gyulladás kiterjedésének megítélésére), az MRCP (az epe- és hasnyálmirigy-vezetékek vizsgálatára). A CT különösen fontos a súlyosság és a szövődmények megállapításához.

Akut hasnyálmirigy-gyulladás azonban csak akkor mondható ki biztosan, ha a következő három közül legalább kettő teljesül: jellegzetes felső hasi fájdalom, a lipáz- vagy amilázszint legalább háromszoros emelkedése, képalkotó vizsgálaton gyulladásra utaló eltérés.

Ezen kívül létezhetnek olyan okok, amelyek erősítik a gyanút. Ilyen a már meglévő epekőbetegség, rendszeres vagy nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, nagyon magas trigliceridszint, egyes gyógyszerek szedése, esetleg valamilyen hasi sérülés.

Megtévesztő tünetek

Nem minden felső hasi fájdalom jelez hasnyálmirigy-gyulladást. Hasonló tüneteket okozhat például a gyomorfekély, az epehólyag-gyulladás, a szívinfarktus vagy egy esetleges bélelzáródás. Ezért az öndiagnózis veszélyes is lehet. Ne feledjük, azonnali orvosi ellátás szükséges, ha hirtelen, nagyon erős felső hasi fájdalom jelentkezik, a fájdalom a hátba sugárzik, láz, ismételt hányás, elesettség társul hozzá és a fájdalom nem enyhül órákon belül – írja a Házi Patika.