A karácsonyi nyüzsgés után nem egyszerű a munkába való visszatérés, amely sokakból év eleji letörtséget, rosszabb esetben depressziót válthat ki. Jó hír ugyanakkor, hogy tudatosan tehetünk ellene.

Tudatos felkészüléssel elkerülhető az év eleji kedvtelenség, motiválatlanság vagy súlyosabb esetben a depresszió. A kulcs itt is a prevenció, azaz a megelőzés. De hogyan előzhető ez meg? Ebben volt segítségünkre ismét Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója.

Így kerüljük el az év eleji depressziót

A megelőzés részét képezi már voltaképpen az is, ha nem esszük és isszuk degeszre magunkat karácsonykor. Így nem szalad fel rövid idő alatt az a plusz néhány kiló, ami később a megbánást vagy bűntudatot eredményezi. De fontos az is, hogy a nyüzsgés közepette legyen elég idő a testi és lelki feltöltődésre, hiszen ha ebben a két hétben ez nem sikerül, az önmagában elég a nehéz évkezdéshez. Erre kimondottan az aktív munkavállalóknak érdemes figyelnie – foglalta össze a szakember.

A jó évkezdést segíti az is, ha racionális és hosszútávú célokat állítunk fel magunk elé fogadalmak helyett. Eleinte célszerű apróbb változtatásokat bevezetni, hiszen ezek hosszútávon sokkal tarthatóbbak. Jó példa erre az a jelenség, hogy január elején megtelnek a konditermek, majd a hónap végére már jól látszik, hogy az emberek zöme sehol sincs. A kitartás elmúlik, a motiváció csökken, majd eltűnik. E helyett apróbb, ám határozott lépések kellenek, amikhez sikerélmény is könnyebben társul – írta meg a feol.hu.