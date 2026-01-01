Egészség
Így kerüljük el az év eleji depressziót
Tanácsok a pszichológustól az év elejére
Tudatos felkészüléssel elkerülhető az év eleji kedvtelenség, motiválatlanság vagy súlyosabb esetben a depresszió. A kulcs itt is a prevenció, azaz a megelőzés. De hogyan előzhető ez meg? Ebben volt segítségünkre ismét Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója.
A megelőzés részét képezi már voltaképpen az is, ha nem esszük és isszuk degeszre magunkat karácsonykor. Így nem szalad fel rövid idő alatt az a plusz néhány kiló, ami később a megbánást vagy bűntudatot eredményezi. De fontos az is, hogy a nyüzsgés közepette legyen elég idő a testi és lelki feltöltődésre, hiszen ha ebben a két hétben ez nem sikerül, az önmagában elég a nehéz évkezdéshez. Erre kimondottan az aktív munkavállalóknak érdemes figyelnie – foglalta össze a szakember.
A jó évkezdést segíti az is, ha racionális és hosszútávú célokat állítunk fel magunk elé fogadalmak helyett. Eleinte célszerű apróbb változtatásokat bevezetni, hiszen ezek hosszútávon sokkal tarthatóbbak. Jó példa erre az a jelenség, hogy január elején megtelnek a konditermek, majd a hónap végére már jól látszik, hogy az emberek zöme sehol sincs. A kitartás elmúlik, a motiváció csökken, majd eltűnik. E helyett apróbb, ám határozott lépések kellenek, amikhez sikerélmény is könnyebben társul – írta meg a feol.hu.