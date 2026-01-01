Ez történhet, ha folyamatosan éhgyomorra iszik kávét

A kávézás összehozza a családtagokat és a barátokat, kíséri a reggeli ébredést és a délutáni szüneteket.

Sokan egy csésze kávéval kezdik a napot, gyakran még reggeli előtt, de a kérdés továbbra is fennáll: káros-e a kávé éhgyomorra? Az EatingWell portál szerint a legtöbb egészséges ember számára ez nem jelent komoly egészségügyi kockázatot.

Kutatások szerint a mérsékelt kávéfogyasztás (napi 3-5 kis csésze) bizonyos előnyökkel is járhat. A kávé azonban serkenti a gyomorsav kiválasztását és a bélműködést, ami egyeseknél kellemetlen érzést, gyorsabb emésztést vagy gyomorégést okozhat, különösen, ha éhgyomorra isszák.

A szakértők azt tanácsolják, hogy figyeljünk a testünk reakcióira. A gyomorégésre hajlamos embereknél kevesebb tünet jelentkezhet, ha étkezés közben vagy reggeli után isznak kávét.

A következtetés egyszerű: a legtöbb ember számára az éhgyomri kávéfogyasztás nem jelent problémát, de ha bármilyen kellemetlenséget észlel, akkor igazítsa szokásait az igényeihez - írja a dnevno.