Mit tesz valójában egy kis pálinka étkezés után?

Az élvezetet gyakran követi a sokkal kevésbé kellemes teltségérzet.

A desszert után ezért gyakran pálinkát tálalnak – „hogy megtisztítsák a gyomrot”, ahogy a népi mondás tartja. De valóban működik ez?

„Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az emésztést elősegítő pálinka valóban a kívánt hatást érné el” – magyarázza az orcos.

Egyrészt az alkohol ugyan serkenti a gyomorsav termelését, másrészt viszont megakadályozza a gyomor kiürülését.

Teljes gyomor – most egy séta segít

„Az a benyomás, hogy az alkohol megtisztítja a gyomrot, valószínűleg inkább abból fakad, hogy enyhén narkotikus hatása van – így enyhíti a kellemetlen teltségérzetet” – mondja Antje Gahl, a Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) szóvivője, számol be a focus.de.

Aki valóban segíteni akar a teli gyomron, annak inkább az emésztést elősegítő sétát kell választania az emésztést elősegítő ital helyett.

„Ahhoz, hogy a gyomor megemészthesse az ételt, gyomorsavat kell termelnie – és a mozgás serkenti ezt a savtermelést.”

Egyébként: az étkezés utáni teltségérzet ugyan kellemetlen, de nem betegség jele. És nem is mindig jelzi azt, hogy egészségtelenül táplálkoztunk.

„Nem csak a zsíros, egészségtelen ételek nehezednek a gyomorra – a hüvelyesek például, vagyis a rostokban gazdag ételek is ugyanilyen hatást gyakorolhatnak” – mondja Gahl. Azonban ez a kellemetlen hatás nem tart olyan sokáig.