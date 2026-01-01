Melyik a jobb: forró vagy hideg zuhany?

Nos, mint minden más, amit az emberek élveznek, a tudomány is megvizsgálta zuhanyozási szokásainkat, hogy kiderítse, mi is történik pontosan.

A nagyon hideg víz bizonyítottan 4,5-szeresére növeli az anyagcserét is

A legtöbbünk számára a forró zuhany a legnépszerűbb fürdési lehetőség. A 2018-as közös nemzetközi konferencián a vízellátó rendszerek elemzéséről, valamint a vízipar számítástechnikai és vezérlési kérdéseiről bemutatott elemzés szerint a legtöbbünknek meglehetősen kiszámítható preferenciái vannak a zuhany hőmérsékletét illetően – átlagosan 40 és 41 °C közötti hőmérsékletet szeretünk.

Ez egyértelműen rámutat a hőmérő felső tartományában történő zuhanyozás egyik nyilvánvaló előnyére – egyszerűen kellemesebb. Tanulmányok kimutatták, hogy a forró zuhanyozás segíthet jobban aludni, és a forró víz segíthet a test feszültségének, az izomfáradtságnak, és talán még olyan hosszú távú állapotoknak a csontritkulás enyhítésében is.

A forró zuhanyozás javíthatja a vérkeringést. Hő hatására a test erek kitágulnak, és a meleg vízbe merülés bizonyítottan javítja az artériák merevségét – ami a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik fő tényezője – és javítja a véráramlást krónikus szívelégtelenségben szenvedő embereknél.

De a forró zuhanyozásnak vannak hátrányai is: „ A meleg víz eltávolítja a bőr természetes zsírtartalmát, ami a bőr kiszáradásához, viszketéshez és végül ekcémához vezet” – mondta Sejal Shah bőrgyógyász a Women’s Healthnak. „Hasonlóképpen, a meleg víz eltávolíthatja a haj természetes zsírtartalmát, ami a haj kiszáradásához vezet.”

És ez a vérnyomáscsökkentő hatás kétélű fegyver lehet. „Legalább tucatszor hallottam már hasonló történetet: valaki forró zuhanyt vesz, szédülni kezd, és egy fejsérülésből származó vértengerben ébred fel” – írta Hassan Makki kardiológus.

Makki elmagyarázta, hogy ezt vazovagális szinkópének nevezik, és a forró zuhanyok kiváló helyszínt biztosítanak ennek bekövetkeztéhez.

„A hő hatására a vér nagy része a felületi szövetekbe áramlik (ez a test hűtési mechanizmusa)” – írta Makki. „Mivel a tartályban kevesebb vér áll rendelkezésre, úgy mondhatjuk, hogy még a vérnyomás enyhe csökkenése is szinkópet okozhat.”

Hideg zuhany

Mi a helyzet a hideg zuhannyal? Úgy tartják, hogy jó hatással van a nemkívánatos késztetések megnyugtatására – sőt, a 18. és 19. században az orvosok előírták, néha meglehetősen erőszakosan, mint csodaszert mindenre, amit „elmezavar”nak tartottak.

De vannak-e kemény tudományos adatok, amelyek alátámasztják egészségességüket? Valójában vannak – bár nem a mentális betegségek kezelésében. Számos tanulmány rámutatott a hideg zuhanyok immunerősítő hatására, bár a mögötte álló mechanizmus még nem teljesen ismert – lehet, hogy köze van a szimpatikus idegrendszerhez, amelyet a hideg víz vált ki, és aktiválja a harci vagy menekülési reflexünket.

„Amikor ez aktiválódik, például hideg zuhanyozás közben, megnő a noradrenalin hormon szintje” – magyarázta Lindsay Bottoms, a Hertfordshire-i Egyetem testmozgás- és egészségfiziológia-tanára egy cikkben a The Conversation számára. „Ez valószínűleg okozza a pulzusszám és a vérnyomás emelkedését, amelyet akkor figyelhetünk meg, amikor az emberek hideg vízbe merülnek, és ez áll kapcsolatban a feltételezett egészségügyi javulásokkal.”

A hideg zuhanyozás javíthatja a vérkeringést – bár nem úgy, mint a meleg zuhanyozás, amelynek közvetlen hatása a víznek köszönhető. Ehelyett úgy gondolják, hogy ez a hideg víz leállítása után történik: a testnek extra erőfeszítést kell tennie, hogy újra felmelegedjen, ami több vér áramlását eredményezi a bőrbe.

És ha extra erőfeszítést kell tenni, akkor extra kalória is elégetődik. A nagyon hideg víz – 14 °C hőmérsékletű víz – bizonyítottan 4,5-szeresére növeli az anyagcserét, ami arra enged következtetni, hogy a hideg zuhanyozás elősegíti a fogyást. Ehhez az hatáshoz hozzátartozik az a gondolat is, hogy a barna zsír – amelynek kulcsfontosságú szerepe van az elhízás leküzdésében – hideg hőmérsékleten aktiválódik, és főként a vállak és a nyak környékén tárolódik, így látszólag tökéletes megoldásnak tűnik a zuhanyzással történő fogyókúrás kezeléshez.

Végül pedig ott vannak a hideg zuhany mentális előnyei. „Van egy elmélet, miszerint a hideg vízbe merülés fokozza a mentális éberséget” – írta Bottoms, megjegyezve, hogy a hideg víz arcra és nyakra való alkalmazása bizonyítottan javítja az idősebb felnőttek agyműködését.

„A hideg zuhanyozás a depresszió tüneteinek enyhítésében is segíthet” – tette hozzá. „Az egyik felvetett mechanizmus szerint a bőrben található hidegreceptorok nagy sűrűsége miatt a hideg zuhanyozás hatalmas mennyiségű elektromos impulzust küld a perifériás idegvégződésektől az agyba, ami antidepresszáns hatással bírhat.”

De a szuperhideg fürdőzésnek is vannak veszélyei. „A jéghideg vízbe merülés a test hidegvíz-sokkot okozhat” – mondta Glen Coulson, a Cladding Direct egészségügyi és vízügyi szakértője a Metronak.

„Ez számos reakciót okozhat – a hiperventilációtól a szívrohamig.”

Mi a jobb – a meleg zuhany vagy a hideg?

Ha a hőmérsékleti skála mindkét végének vannak előnyei, akkor mi az optimális választás? Úgy tűnik, az egészségügyi szakértők meglehetősen egységesek ebben a kérdésben – és a válasz egy anticlimaxos „valahol a közepén”.

„A legjobb megoldás az, ha meleg, langyos zuhanyt veszünk, majd az utolsó néhány másodpercben hideg öblítéssel fejezzük be, hogy még mindig élvezhessük a hideg víz előnyeit” – mondta Carl Thornfeldt bőrgyógyász a The Healthy-nek.

És ha a legutóbbi hőhullám idején zuhanyozik, hogy lehűljön, ne vigye túlzásba. „A hideg víz valójában nem csökkenti a test maghőmérsékletét, amelyet a test a hőhullám idején kétségbeesetten igyekszik stabilizálni” – mondta Coulson. „Mindig ajánlott langyos zuhanyt venni, ahelyett, hogy hideg zuhanyt vennénk.”