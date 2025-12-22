Egészség
Fibromyalgia – A „láthatatlan fájdalom” szindróma
A központi idegrendszer fájdalomfeldolgozásának zavarával függ össze
Fibromyalgia – A „láthatatlan fájdalom” szindróma
Egy krónikus, nem gyulladásos, de fájdalmas állapot, amely az egész testet érinti, mégis sokáig aluldiagnosztizálták.
A kór felfedezése
- Bár a fibromyalgia tüneteit már az 1800-as évek végén is leírták (pl. „izomreuma” vagy „reumás neurózis” néven),
- hivatalosan csak 1976-ban használták először a „fibromyalgia” elnevezést ami a latin fibro- (kötőszövet), myo- (izom) és algia (fájdalom) szavakból ered.
- A 1990-es években az Amerikai Reumatológiai Kollégium (ACR) kidolgozta az első diagnosztikus kritériumokat.
Mivel nincs gyulladásos eltérés vagy laboratóriumi eltérés, a betegséget sokáig pszichoszomatikus zavarnak tekintették mára ez megdőlt.
Mi is a fibromyalgia?
- Krónikus, nem autoimmun és nem gyulladásos fájdalomszindróma, amely a központi idegrendszer fájdalomfeldolgozásának zavarával függ össze.
- Az agy és gerincvelő túlérzékenyen reagál az ingerekre, így normális érintés vagy nyomás is fájdalmat válthat ki.
Kit érint?
- Világszerte kb. 2–4%-át érinti a lakosságnak.
- Nők körében 7-8-szor gyakoribb, mint férfiaknál.
- Leggyakrabban 30–50 éves korban kezdődik, de előfordulhat gyermekeknél és időseknél is.
A betegség lényege
|
Jellemző
|
Leírás
|
Típus
|
Központi fájdalomszindróma
|
Érintett terület
|
Egész test, különösen izmok, inak, ízületek környéke
|
Kiváltó ok
|
Nem ismert pontosan, de szerepet játszhat stressz, trauma, fertőzés, genetika
|
Krónikus?
|
Igen
Tünetek
Fő tünetek:
- Generalizált izom- és testszerte jelentkező fájdalom
- Krónikus fáradtság, energiahiány
- Alvászavar (nem pihentető alvás, gyakori éjszakai ébredés)
- Kognitív zavarok – „fibro köd” (memóriazavar, figyelemhiány, lassabb gondolkodás)
- Fejfájás, migrén
- Zsibbadás, bizsergés (kéz, láb)
- Izomfeszülés, izommerevség
Társuló tünetek:
- Hangulatingadozás, szorongás, depresszió
- Irritábilis bél szindróma (IBS)
- Fokozott érzékenység zajra, fényre, szagokra
- Menstruációs fájdalmak
- Hőérzékenység (hideg vagy meleg túlérzékelése)
A betegség lefutása
- Nincs tipikus „lefolyási minta”, de:
- A betegség hullámzó jellegű: fellángolások és tünetmentes időszakok váltják egymást
- Gyakran évekbe telik, mire pontos diagnózist kap a beteg
- A tünetek nem javulnak maguktól, de kezeléssel enyhíthetők és életminőség javítható
Diagnózis
- Nincs specifikus laborvizsgálat vagy képalkotó, ami igazolná a betegséget
- A diagnózis a tünetek alapján történik (általában legalább 3 hónapja fennálló, egész testre kiterjedő fájdalom)
- Az orvos más betegségeket kizár (pl. pajzsmirigy-alulműködés, RA, lupus)
- Az ACR új kritériumai szerint nem kell már csak az ún. „fájdalompontokat” tesztelni a teljes tüneti kép számít
Kezelés
Nincs oki gyógymód, de tüneti kezelés lehetséges
Többféle megközelítés segíthet:
1. Gyógyszeres kezelés
- Antidepresszánsok (pl. duloxetin, amitriptilin)
- Antiepileptikumok (pl. pregabalin, gabapentin)
- Alvást segítő szerek
- Fájdalomcsillapítók (korlátozottan hatásosak)
2. Nem gyógyszeres terápia
- Fizioterápia, gyógytorna
- Kíméletes testmozgás: jóga, úszás, nordic walking
- Kognitív viselkedésterápia (CBT)
- Stresszkezelés: relaxáció, meditáció
- Diéta, gluténmentes vagy gyulladáscsökkentő étrend próbája
Prognózis
- A fibromyalgia nem életveszélyes, de életminőséget jelentősen rontó betegség
- Kezeletlenül súlyos depresszióhoz, munkaképtelenséghez vezethet
- Kezeléssel sok beteg teljes életet élhet, de a tünetek hullámzóan visszatérhetnek
|
Tényező
|
Leírás
|
Eredet
|
Nem teljesen ismert, valószínűleg multifaktoriális
|
Első tünetek
|
Általában 30–50 éves korban
|
Érintettek
|
Leggyakrabban nők (80–90%)
|
Tünetek
|
Krónikus fájdalom, fáradtság, alvászavar, memóriazavar
|
Lehet gyógyítani?
|
❌ Nem, de kezelhető
|
Lefolyás
|
Krónikus, de hullámzó
|
Kezelés
|
Gyógyszeres + életmód + pszichés támogatás kombinációja
|
Prognózis
|
Nem romlik végzetesen, de hosszú távon fennállhat