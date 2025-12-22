Mivel nincs gyulladásos eltérés vagy laboratóriumi eltérés, a betegséget sokáig pszichoszomatikus zavarnak tekintették, de mára ez megdőlt.

Fibromyalgia – A „láthatatlan fájdalom” szindróma

Egy krónikus, nem gyulladásos, de fájdalmas állapot, amely az egész testet érinti, mégis sokáig aluldiagnosztizálták.

A kór felfedezése

Bár a fibromyalgia tüneteit már az 1800-as évek végén is leírták (pl. „izomreuma” vagy „reumás neurózis” néven),

hivatalosan csak 1976-ban használták először a „fibromyalgia” elnevezést ami a latin fibro- (kötőszövet), myo- (izom) és algia (fájdalom) szavakból ered.

A 1990-es években az Amerikai Reumatológiai Kollégium (ACR) kidolgozta az első diagnosztikus kritériumokat.

Mivel nincs gyulladásos eltérés vagy laboratóriumi eltérés, a betegséget sokáig pszichoszomatikus zavarnak tekintették mára ez megdőlt.

Mi is a fibromyalgia?

Krónikus, nem autoimmun és nem gyulladásos fájdalomszindróma, amely a központi idegrendszer fájdalomfeldolgozásának zavarával függ össze.

Az agy és gerincvelő túlérzékenyen reagál az ingerekre, így normális érintés vagy nyomás is fájdalmat válthat ki.

Kit érint?

Világszerte kb. 2–4%-át érinti a lakosságnak.

Nők körében 7-8-szor gyakoribb, mint férfiaknál.

Leggyakrabban 30–50 éves korban kezdődik, de előfordulhat gyermekeknél és időseknél is.

A betegség lényege

Jellemző Leírás Típus Központi fájdalomszindróma Érintett terület Egész test, különösen izmok, inak, ízületek környéke Kiváltó ok Nem ismert pontosan, de szerepet játszhat stressz, trauma, fertőzés, genetika Krónikus? Igen

Tünetek

Fő tünetek:

Generalizált izom- és testszerte jelentkező fájdalom

Krónikus fáradtság, energiahiány

Alvászavar (nem pihentető alvás, gyakori éjszakai ébredés)

Kognitív zavarok – „fibro köd” (memóriazavar, figyelemhiány, lassabb gondolkodás)

Fejfájás, migrén

Zsibbadás, bizsergés (kéz, láb)

Izomfeszülés, izommerevség

Társuló tünetek:

Hangulatingadozás, szorongás, depresszió

Irritábilis bél szindróma (IBS)

Fokozott érzékenység zajra, fényre, szagokra

Menstruációs fájdalmak

Hőérzékenység (hideg vagy meleg túlérzékelése)

A betegség lefutása

Nincs tipikus „lefolyási minta”, de: A betegség hullámzó jellegű: fellángolások és tünetmentes időszakok váltják egymást Gyakran évekbe telik, mire pontos diagnózist kap a beteg A tünetek nem javulnak maguktól, de kezeléssel enyhíthetők és életminőség javítható



Diagnózis

Nincs specifikus laborvizsgálat vagy képalkotó, ami igazolná a betegséget

A diagnózis a tünetek alapján történik (általában legalább 3 hónapja fennálló, egész testre kiterjedő fájdalom)

Az orvos más betegségeket kizár (pl. pajzsmirigy-alulműködés, RA, lupus)

Az ACR új kritériumai szerint nem kell már csak az ún. „fájdalompontokat” tesztelni a teljes tüneti kép számít

Kezelés

Nincs oki gyógymód, de tüneti kezelés lehetséges

Többféle megközelítés segíthet:

1. Gyógyszeres kezelés

Antidepresszánsok (pl. duloxetin, amitriptilin)

Antiepileptikumok (pl. pregabalin, gabapentin)

Alvást segítő szerek

Fájdalomcsillapítók (korlátozottan hatásosak)

2. Nem gyógyszeres terápia

Fizioterápia, gyógytorna

Kíméletes testmozgás: jóga, úszás, nordic walking

Kognitív viselkedésterápia (CBT)

Stresszkezelés: relaxáció, meditáció

Diéta, gluténmentes vagy gyulladáscsökkentő étrend próbája

Prognózis

A fibromyalgia nem életveszélyes, de életminőséget jelentősen rontó betegség

Kezeletlenül súlyos depresszióhoz, munkaképtelenséghez vezethet

Kezeléssel sok beteg teljes életet élhet, de a tünetek hullámzóan visszatérhetnek