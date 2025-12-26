2026. január 8., csütörtök

Egészség

Egyre több embert érint a sokarcú autoimmun betegség

„A betegség, amely utánozhat szinte bármit” – az orvostudomány egyik legösszetettebb és legrejtélyesebb kórképe

Barna Dóra
 2025. december 26. péntek. 9:52
Az SLE (szisztémás lupus erythematosus) krónikus, autoimmun betegség, amely során az immunrendszer tévesen a saját sejteket, szöveteket, szerveket támadja meg. A gyulladás több szervrendszerre is kiterjedhet: bőr, ízületek, vese, szív, tüdő, idegrendszer stb.

Egyre több embert érint a sokarcú autoimmun betegség
A Lupus egy autoimmun, szisztémás gyulladásos betegség
Fotó: NorthFoto

A lupus felfedezése

  • A lupus erythematosus betegséget már a 13. században leírták, főként a bőrön megjelenő, „farkasharapásra” emlékeztető kiütések alapján innen ered a neve is:
    • „Lupus” = farkas (latinul)
    • „Erythematosus” = vörös, bőrpíros
  • Az 1900-as évek elején derült ki, hogy nemcsak bőrt, hanem belső szerveket is érinthet.
  • A modern szisztémás lupus erythematosus (SLE) fogalma a 20. század közepétől vált ismertté, főleg a laboratóriumi vizsgálatok fejlődése révén (pl. ANA – antinukleáris antitest teszt).

A betegség hullámzó lefolyású: tünetmentes időszakok (remisszió) és fellángolások (flare) váltják egymást.

Kit érint?

  • Főleg nőket: az esetek kb. 90%-a nő, gyakran termékeny korban (15–45 év között) jelentkezik.
  • Előfordulása: kb. 100 000 emberből 20–70 fő (függ a földrajzi régiótól és etnikumtól).
  • Afrikai, ázsiai, latin-amerikai származású nők körében gyakoribb és súlyosabb.

Tünetek

A tünetek sokfélék ezért nevezik a lupust „a nagy utánzónak”.

Gyakori kezdeti tünetek:

  • Krónikus fáradtság
  • Ízületi fájdalom és duzzanat (gyakran kéz- és lábízületek)
  • Láz ismeretlen eredettel
  • Hajhullás
  • Fogyás
  • Bőrtünetek: különösen a jellegzetes „pillangó alakú kiütés” az orcákon és orrnyergen
  • Napfényérzékenység (fény hatására erősödő kiütések)

Szervi tünetek:

Szerv

Tünet

Bőr

Vörös, hámló kiütések, seborrhoeás foltok

Ízületek

Nem károsító, de fájdalmas ízületi gyulladások

Vese

Lupus-nephritis (fehérjevizelés, ödéma, veseelégtelenség)

Tüdő

Mellhártyagyulladás, nehézlégzés

Szív

Szívburokgyulladás, ritkán szívbillentyű-gyulladás

Központi idegrendszer

Depresszió, epilepszia, memóriazavarok

Vér

Vérszegénység, leukopénia, trombocitopénia

Diagnózis

Diagnózisa komplex, mivel nincs egyetlen „lupus-teszt”.

Diagnosztikai lépések:

  • ANA (antinukleáris antitest) – pozitív az esetek 95%-ában
  • Anti-dsDNA, Anti-Sm antitestek – lupusra specifikusak
  • Komplement szintek (C3, C4) – gyulladás esetén csökkennek
  • Vér- és vizeletvizsgálatok (veseérintettség kimutatására)
  • Klinikai tünetek értékelése (legalább 4 kritérium szükséges a diagnózishoz)

Időbeni lefutás

Fázis

Leírás

Kezdő szakasz

Általános tünetek: fáradtság, láz, ízületi fájdalom

Aktív fellángolás (flare)

Szervi érintettség, bőrkiütések, súlyos gyulladás

Remisszió

Tünetek enyhülése vagy megszűnése

Visszatérő epizódok

Váltakozó súlyosságú fellángolások évekig

A betegség egészen enyhe vagy súlyos, életveszélyes is lehet, attól függően, mely szervek érintettek.

Kezelés

A lupus nem gyógyítható, de jól kezelhető és kontrollálható. A cél a fellángolások megelőzése, a szervkárosodás csökkentése és a tünetmentes időszakok meghosszabbítása.

Főbb gyógyszerek:

  • Kortikoszteroidok (pl. prednizolon): gyulladáscsökkentők
  • Immunszuppresszánsok (pl. azatioprin, mikofenolát, ciklofoszfamid)
  • Antimaláriás szerek (pl. hidroxiklorokin – alapszer)
  • Biológiai terápiák (pl. belimumab – célzott immunmodulátor)
  • NSAID-ok (nem szteroid gyulladáscsökkentők ízületi fájdalomra)

Kiegészítő kezelés

  • Napfény elleni védekezés (napszűrő krém, hosszú ruházat)
  • Egészséges táplálkozás
  • Stresszkezelés
  • Rendszeres ellenőrzés, laborvizsgálatok
  • Szív- és vesefunkció monitorozása

Prognózis

  • A lupus korábban gyakran halálos volt, ma már a legtöbb beteg teljes életet élhet megfelelő kezeléssel.
  • A túlélés jelentősen javult:
    • 5 éves túlélés > 90%
    • 10 éves túlélés ~80–85%
  • Leginkább a vese-, szív-, tüdőérintettség befolyásolja az életkilátásokat.

Tényező

Leírás

Típus

Autoimmun, szisztémás gyulladásos betegség

Érintett szervek

Szinte bármelyik – bőr, ízület, vese, tüdő, szív, KIR

Tünetek

Hullámzó, változatos – fájdalom, kiütés, szervi érintettség

Diagnózis

Klinikai + labor (ANA, anti-dsDNA, stb.)

Kezelés

Kortikoszteroid, immunszuppresszáns, hidroxiklorokin

Gyógyítható?

❌ Nem, de kontrollálható

Lefutás

Krónikus, hullámzó

Kiket érint?

Elsősorban fiatal nők

Több híresség is nyíltan vállalta, hogy szisztémás lupus erythematosusban (SLE) szenved vagy szenvedett. Néhányan közülük aktívan részt vesznek az autoimmun betegségek ismertségének növelésében, és fontos szerepet játszanak a betegségről alkotott közvélemény formálásában.

Ismert emberek, akiknél lupus-t diagnosztizáltak

1. Selena Gomez – amerikai énekesnő, színésznő

  • 2015-ben hozta nyilvánosságra, hogy lupusban szenved.
  • A betegség súlyosan megtámadta a veséjét, ezért 2017-ben veseátültetésre volt szüksége – donorja barátnője, Francia Raisa volt.
  • Rendszeresen beszél a mentális és testi egészséggel kapcsolatos küzdelmeiről.

2. Toni Braxton – Grammy-díjas énekesnő

  • 2008-ban diagnosztizálták SLE-vel.
  • A betegség több koncertleállásához és kórházi kezeléshez vezetett.
  • Nyíltan beszél a fájdalomról és a fáradtságról, amit lupus okoz.
  • Több jótékonysági kampány arca lett, amely a lupus kutatására gyűjt forrást.

3. Nick Cannon – amerikai színész, műsorvezető, rapper

  • 2012-ben jelentette be, hogy autoimmun betegségben szenved, amely az orvosok szerint lupus nephritis (lupus okozta vesegyulladás).
  • Veseproblémák, súlyosabb kórházi kezelések is érintették.
  • Rendszeresen oszt meg információkat a betegségről, és aktív egészségtudatos életet él.

4. Seal – brit énekes

  • Bár Seal nem SLE-ben szenvedett, hanem diszkoid lupus erythematosusban (DLE), ami a lupus egy csak bőrt érintő formája, ő is megemlítendő.
  • A jellegzetes hegek az arcán a lupus következményei.

5. Paula Abdul – énekesnő, táncos, tévés személyiség

  • Bár nem hozta teljesen nyilvánosságra, milyen típusú lupusban szenved, több forrás is lupushoz köthető autoimmun panaszokat említ.

További hírességek, akiknél valószínűsített vagy megerősített lupus áll fenn:

Név

Hivatás

Megjegyzés

Michael Jackson

Énekes

Több forrás szerint diszkoid lupusban szenvedett, de hivatalos megerősítés nincs

J Dilla

Amerikai producer

Halála előtt lupusban és veseelégtelenségben szenvedett

Shannon Boxx

Olimpiai aranyérmes labdarúgó

Lupus ellenére világszinten versenyzett

Maurissa Tancharoen

Író, producer (Agents of S.H.I.E.L.D.)

Lupusban szenved, erről rendszeresen beszél nyíltan

Miért fontos, hogy hírességek beszélnek róla?

  • Segítenek megtörni a csendet egy gyakran félreértett és aluldiagnosztizált betegségről.
  • Erőt adnak más betegeknek.
  • Hozzájárulnak a lupus-kutatás támogatásához (pl. alapítványok, jótékonysági események révén).
