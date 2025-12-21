2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Az egyik leghalálosabb ismert kórokozó

A tünetek hirtelen, influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, majd gyorsan romlanak

Barna Dóra
 2025. december 21. vasárnap. 17:44
Megosztás

A vírust Peter Piot belga mikrobiológus vezette kutatócsoport azonosította.
Nevét a közeli Ebola folyóról kapta, nem a felfedezés helyéről.

Azóta több különböző törzset fedeztek fel, melyek eltérő mértékben halálosak.

Az egyik leghalálosabb ismert kórokozó
Az Ebola főként elszigetelt, szegényebb afrikai térségekben terjed
Fotó: Northfoto

A kór felfedezése

A Ebolavírus első kitörését 1976-ban észlelték, két külön helyszínen, szinte egy időben:

  1. Szudánban (ma Dél-Szudán): 284 megbetegedés, 53%-os halálozással
  2. Zairében (ma: Kongói Demokratikus Köztársaság): 318 eset, 88%-os halálozással

A vírust Peter Piot belga mikrobiológus vezette kutatócsoport azonosította.
Nevét a közeli Ebola folyóról kapta, nem a felfedezés helyéről.

Azóta több különböző törzset fedeztek fel, melyek eltérő mértékben halálosak.

A vírus jellemzői

  • A Filoviridae családba tartozik
  • Egyes törzsei rendkívül fertőzőek és halálosak
  • Főként állatokról (denevérek, főemlősök) terjed át emberre
  • Emberről emberre: testnedveken keresztül (vér, nyál, vizelet, hányadék, sperma)

Törzsei és halálozási arányuk

Törzs

Felfedezés helye

Halálozási arány

Megjegyzés

Zaire ebolavirus

Kongó (Zaire), 1976

60–90%

Leggyakoribb, legtöbb halálos járványért felel

Sudan ebolavirus

Szudán, 1976

40–60%

Második leggyakoribb

Bundibugyo ebolavirus

Uganda, 2007

~25%

Mérsékelten halálos

Taï Forest ebolavirus

Elefántcsontpart, 1994

1 ismert eset

Nagyon ritka

Reston ebolavirus

Fülöp-szigetek, 1989

0% emberben

Csak állatokban, emberben tünetmentes

Bombali ebolavirus

Sierra Leone, 2018

???

Genetikailag azonosított, emberi megbetegedés nem ismert

Tünetek

A lappangási idő: 2–21 nap (átlagosan 8–10 nap)
A tünetek hirtelen, influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, majd gyorsan romlanak.

Korai tünetek:

  • Láz
  • Fejfájás
  • Izomfájdalom
  • Torokfájás
  • Fáradtság
  • Hányinger, hányás, hasmenés

Súlyosabb fázisban:

  • Belső és külső vérzés (pl. szem, orr, széklet)
  • Máj- és vesekárosodás
  • Alacsony vérnyomás, sokkos állapot
  • Kóma
  • Többszervi elégtelenség, halál

Az érrendszer szétesik, ezért a hemorrhagiás láz elnevezés is használatos.

A betegség lefolyása

Időszak

Jellemzők

0–7. nap

Tünetek megjelenése (láz, gyengeség, fájdalmak)

7–10. nap

Emésztőrendszeri tünetek, kiszáradás, vérzéses jelek

10–14. nap

Légzési problémák, szervkárosodás, sokkos állapot

14+ nap

Vagy gyógyulás, vagy halál (súlyos esetekben már a 8–10. napon bekövetkezhet)

Kezelés

Jelenleg nincs általánosan elérhető, teljesen hatékony gyógymód, de előrelépés történt:

Tüneti kezelés:

  • Folyadék- és elektrolitpótlás
  • Vérnyomás stabilizálása
  • Antibiotikum másodlagos fertőzések ellen

Kísérleti és engedélyezett terápiák:

  • Inmazeb (REGN-EB3) – 2020-ban FDA által engedélyezett, Zaire-törzs ellen
  • Ebanga – szintén Zaire-törzs ellen engedélyezett gyógyszer
  • ZMapp – monoklonális antitestek kombinációja, kísérleti

Védőoltás

Az első hatékony ebolavírus elleni vakcina:
Ervebo (rVSV-ZEBOV) – 2019-ben az FDA jóváhagyta.
Csak a Zaire-törzs ellen hatásos.
Használják:

  • járványok idején egészségügyi dolgozóknál,
  • kontaktoknál,
  • veszélyeztetett régiókban.

Nagyobb járványok

Év

Helyszín

Törzs

Esetek száma

Halálozás

2014–2016

Nyugat-Afrika (Guinea, Sierra Leone, Libéria)

Zaire

~28 600

~11 300 (40%)

2018–2020

Kongó

Zaire

~3 400

~2 300 (67%)

2022

Uganda

Sudan

~160

~77 (48%)

Összefoglalás

Tulajdonság

Érték

Kórokozó

Ebolavírus (több törzs)

Típus

RNS-vírus, hemorrhagiás láz

Fertőzés útja

Testnedvekkel, vérrel

Lappangás

2–21 nap

Kezdeti tünetek

Láz, hányás, fájdalmak

Súlyos tünetek

Vérzés, szervleállás, halál

Halálozási arány

25–90%, törzstől függően

Kezelés

Tüneti, célzott antivirális szerek (új)

Védőoltás

Csak Zaire-törzs ellen (Ervebo)

Az Ebolavírus-fertőzés ritkasága és súlyossága miatt nagyon kevés híresség vagy nemzetközi ismert személy fertőződött meg ezzel a betegséggel. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók, kutatók és helyi hősök közül többek története ismertté vált, különösen a 2014–2016-os nyugat-afrikai Ebola-járvány során.

Ismertebb személyek, akik meggyógyultak vagy ismertté váltak Ebolával kapcsolatban:

1. Dr. Kent Brantly – amerikai orvos

  • 2014-ben Libériában fertőződött meg, miközben Ebola-betegeket kezelt.
  • Az első amerikai, akit Ebolával az USA-ba szállítottak kezelésre.
  • Kísérleti ZMapp gyógyszer és intenzív ellátás segítségével felépült.
  • Története bejárta a világsajtót.

2. Nancy Writebol – amerikai segélyszervezeti dolgozó

  • Szintén Libériában fertőződött meg 2014-ben.
  • Ő is az USA-ba került kezelésre és meggyógyult.
  • Aktív kampányoló lett a fertőző betegségek elleni védekezésben.

3. Pauline Cafferkey – brit ápolónő

  • Skóciából utazott Sierra Leonéba az Ebola-járvány idején.
  • 2014 végén fertőződött meg, és súlyos állapotban került haza.
  • Többször is visszaesett: a vírus maradványai később is problémát okoztak (pl. agyhártyagyulladás).
  • Túlélte, ma is ismert arca az Ebola-túlélőknek az Egyesült Királyságban.

Tudósok, kutatók, akik Ebolával dolgoztak, de nem fertőződtek meg:

  • Dr. Peter Piot – a vírus egyik felfedezője
  • Dr. Sheik Umar Khan – sierra leone-i virológus, az Ebola-elleni harc egyik hőse volt,

sajnos 2014-ben maga is meghalt a vírusban

Miért nincs „híresség”, aki Ebolát kapott?

  • Az Ebola főként elszigetelt, szegényebb afrikai térségekben terjed, nem a globális hírességek környezetében.
  • A fertőzés közvetlen testnedv-kontaktust igényel, ezért alacsony a kockázat a nyugati világban.
  • Akik a betegséggel kapcsolatba kerültek (orvosok, ápolók), inkább hivatásuk miatt váltak ismertté, nem celebritásként.

Ebolával kapcsolatos ismert filmek, dokumentumok

  • „The Hot Zone” (2019) – minisorozat a vírus terjedéséről (National Geographic)
  • „Outbreak – Vírus” (1995) – fiktív film, amit részben az Ebola inspirált
  • „Ebola: The Doctors’ Story” – BBC dokumentumfilm Pauline Cafferkey történetéről

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink