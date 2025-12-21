Az egyik leghalálosabb ismert kórokozó

Azóta több különböző törzset fedeztek fel, melyek eltérő mértékben halálosak.

A vírust Peter Piot belga mikrobiológus vezette kutatócsoport azonosította. Nevét a közeli Ebola folyóról kapta, nem a felfedezés helyéről.

A kór felfedezése

A Ebolavírus első kitörését 1976-ban észlelték, két külön helyszínen, szinte egy időben:

Szudánban (ma Dél-Szudán): 284 megbetegedés, 53%-os halálozással Zairében (ma: Kongói Demokratikus Köztársaság): 318 eset, 88%-os halálozással

A vírus jellemzői

A Filoviridae családba tartozik

Egyes törzsei rendkívül fertőzőek és halálosak

Főként állatokról (denevérek, főemlősök) terjed át emberre

Emberről emberre: testnedveken keresztül (vér, nyál, vizelet, hányadék, sperma)

Törzsei és halálozási arányuk

Törzs Felfedezés helye Halálozási arány Megjegyzés Zaire ebolavirus Kongó (Zaire), 1976 60–90% Leggyakoribb, legtöbb halálos járványért felel Sudan ebolavirus Szudán, 1976 40–60% Második leggyakoribb Bundibugyo ebolavirus Uganda, 2007 ~25% Mérsékelten halálos Taï Forest ebolavirus Elefántcsontpart, 1994 1 ismert eset Nagyon ritka Reston ebolavirus Fülöp-szigetek, 1989 0% emberben Csak állatokban, emberben tünetmentes Bombali ebolavirus Sierra Leone, 2018 ??? Genetikailag azonosított, emberi megbetegedés nem ismert

Tünetek

A lappangási idő: 2–21 nap (átlagosan 8–10 nap)

A tünetek hirtelen, influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, majd gyorsan romlanak.

Korai tünetek:

Láz

Fejfájás

Izomfájdalom

Torokfájás

Fáradtság

Hányinger, hányás, hasmenés

Súlyosabb fázisban:

Belső és külső vérzés (pl. szem, orr, széklet)

Máj- és vesekárosodás

Alacsony vérnyomás, sokkos állapot

Kóma

Többszervi elégtelenség, halál

Az érrendszer szétesik, ezért a hemorrhagiás láz elnevezés is használatos.

A betegség lefolyása

Időszak Jellemzők 0–7. nap Tünetek megjelenése (láz, gyengeség, fájdalmak) 7–10. nap Emésztőrendszeri tünetek, kiszáradás, vérzéses jelek 10–14. nap Légzési problémák, szervkárosodás, sokkos állapot 14+ nap Vagy gyógyulás, vagy halál (súlyos esetekben már a 8–10. napon bekövetkezhet)

Kezelés

Jelenleg nincs általánosan elérhető, teljesen hatékony gyógymód, de előrelépés történt:

Tüneti kezelés:

Folyadék- és elektrolitpótlás

Vérnyomás stabilizálása

Antibiotikum másodlagos fertőzések ellen

Kísérleti és engedélyezett terápiák:

Inmazeb (REGN-EB3) – 2020-ban FDA által engedélyezett, Zaire-törzs ellen

Ebanga – szintén Zaire-törzs ellen engedélyezett gyógyszer

ZMapp – monoklonális antitestek kombinációja, kísérleti

Védőoltás

Az első hatékony ebolavírus elleni vakcina:

Ervebo (rVSV-ZEBOV) – 2019-ben az FDA jóváhagyta.

Csak a Zaire-törzs ellen hatásos.

Használják:

járványok idején egészségügyi dolgozóknál,

kontaktoknál,

veszélyeztetett régiókban.

Nagyobb járványok

Év Helyszín Törzs Esetek száma Halálozás 2014–2016 Nyugat-Afrika (Guinea, Sierra Leone, Libéria) Zaire ~28 600 ~11 300 (40%) 2018–2020 Kongó Zaire ~3 400 ~2 300 (67%) 2022 Uganda Sudan ~160 ~77 (48%)

Összefoglalás

Tulajdonság Érték Kórokozó Ebolavírus (több törzs) Típus RNS-vírus, hemorrhagiás láz Fertőzés útja Testnedvekkel, vérrel Lappangás 2–21 nap Kezdeti tünetek Láz, hányás, fájdalmak Súlyos tünetek Vérzés, szervleállás, halál Halálozási arány 25–90%, törzstől függően Kezelés Tüneti, célzott antivirális szerek (új) Védőoltás Csak Zaire-törzs ellen (Ervebo)

Az Ebolavírus-fertőzés ritkasága és súlyossága miatt nagyon kevés híresség vagy nemzetközi ismert személy fertőződött meg ezzel a betegséggel. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók, kutatók és helyi hősök közül többek története ismertté vált, különösen a 2014–2016-os nyugat-afrikai Ebola-járvány során.

Ismertebb személyek, akik meggyógyultak vagy ismertté váltak Ebolával kapcsolatban:

1. Dr. Kent Brantly – amerikai orvos

2014-ben Libériában fertőződött meg, miközben Ebola-betegeket kezelt.

Az első amerikai, akit Ebolával az USA-ba szállítottak kezelésre.

Kísérleti ZMapp gyógyszer és intenzív ellátás segítségével felépült.

Története bejárta a világsajtót.

2. Nancy Writebol – amerikai segélyszervezeti dolgozó

Szintén Libériában fertőződött meg 2014-ben.

Ő is az USA-ba került kezelésre és meggyógyult.

Aktív kampányoló lett a fertőző betegségek elleni védekezésben.

3. Pauline Cafferkey – brit ápolónő

Skóciából utazott Sierra Leonéba az Ebola-járvány idején.

2014 végén fertőződött meg, és súlyos állapotban került haza.

Többször is visszaesett: a vírus maradványai később is problémát okoztak (pl. agyhártyagyulladás).

Túlélte, ma is ismert arca az Ebola-túlélőknek az Egyesült Királyságban.

Tudósok, kutatók, akik Ebolával dolgoztak, de nem fertőződtek meg:

Dr. Peter Piot – a vírus egyik felfedezője

Dr. Sheik Umar Khan – sierra leone-i virológus, az Ebola-elleni harc egyik hőse volt,

sajnos 2014-ben maga is meghalt a vírusban

Miért nincs „híresség”, aki Ebolát kapott?

Az Ebola főként elszigetelt, szegényebb afrikai térségekben terjed, nem a globális hírességek környezetében.

A fertőzés közvetlen testnedv-kontaktust igényel, ezért alacsony a kockázat a nyugati világban.

Akik a betegséggel kapcsolatba kerültek (orvosok, ápolók), inkább hivatásuk miatt váltak ismertté, nem celebritásként.

