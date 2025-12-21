Egészség
Az egyik leghalálosabb ismert kórokozó
A tünetek hirtelen, influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, majd gyorsan romlanak
A kór felfedezése
A Ebolavírus első kitörését 1976-ban észlelték, két külön helyszínen, szinte egy időben:
- Szudánban (ma Dél-Szudán): 284 megbetegedés, 53%-os halálozással
- Zairében (ma: Kongói Demokratikus Köztársaság): 318 eset, 88%-os halálozással
A vírust Peter Piot belga mikrobiológus vezette kutatócsoport azonosította.
Nevét a közeli Ebola folyóról kapta, nem a felfedezés helyéről.
Azóta több különböző törzset fedeztek fel, melyek eltérő mértékben halálosak.
A vírus jellemzői
- A Filoviridae családba tartozik
- Egyes törzsei rendkívül fertőzőek és halálosak
- Főként állatokról (denevérek, főemlősök) terjed át emberre
- Emberről emberre: testnedveken keresztül (vér, nyál, vizelet, hányadék, sperma)
Törzsei és halálozási arányuk
|
Törzs
|
Felfedezés helye
|
Halálozási arány
|
Megjegyzés
|
Zaire ebolavirus
|
Kongó (Zaire), 1976
|
60–90%
|
Leggyakoribb, legtöbb halálos járványért felel
|
Sudan ebolavirus
|
Szudán, 1976
|
40–60%
|
Második leggyakoribb
|
Bundibugyo ebolavirus
|
Uganda, 2007
|
~25%
|
Mérsékelten halálos
|
Taï Forest ebolavirus
|
Elefántcsontpart, 1994
|
1 ismert eset
|
Nagyon ritka
|
Reston ebolavirus
|
Fülöp-szigetek, 1989
|
0% emberben
|
Csak állatokban, emberben tünetmentes
|
Bombali ebolavirus
|
Sierra Leone, 2018
|
???
|
Genetikailag azonosított, emberi megbetegedés nem ismert
Tünetek
A lappangási idő: 2–21 nap (átlagosan 8–10 nap)
A tünetek hirtelen, influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, majd gyorsan romlanak.
Korai tünetek:
- Láz
- Fejfájás
- Izomfájdalom
- Torokfájás
- Fáradtság
- Hányinger, hányás, hasmenés
Súlyosabb fázisban:
- Belső és külső vérzés (pl. szem, orr, széklet)
- Máj- és vesekárosodás
- Alacsony vérnyomás, sokkos állapot
- Kóma
- Többszervi elégtelenség, halál
Az érrendszer szétesik, ezért a hemorrhagiás láz elnevezés is használatos.
A betegség lefolyása
|
Időszak
|
Jellemzők
|
0–7. nap
|
Tünetek megjelenése (láz, gyengeség, fájdalmak)
|
7–10. nap
|
Emésztőrendszeri tünetek, kiszáradás, vérzéses jelek
|
10–14. nap
|
Légzési problémák, szervkárosodás, sokkos állapot
|
14+ nap
|
Vagy gyógyulás, vagy halál (súlyos esetekben már a 8–10. napon bekövetkezhet)
Kezelés
Jelenleg nincs általánosan elérhető, teljesen hatékony gyógymód, de előrelépés történt:
Tüneti kezelés:
- Folyadék- és elektrolitpótlás
- Vérnyomás stabilizálása
- Antibiotikum másodlagos fertőzések ellen
Kísérleti és engedélyezett terápiák:
- Inmazeb (REGN-EB3) – 2020-ban FDA által engedélyezett, Zaire-törzs ellen
- Ebanga – szintén Zaire-törzs ellen engedélyezett gyógyszer
- ZMapp – monoklonális antitestek kombinációja, kísérleti
Védőoltás
Az első hatékony ebolavírus elleni vakcina:
Ervebo (rVSV-ZEBOV) – 2019-ben az FDA jóváhagyta.
Csak a Zaire-törzs ellen hatásos.
Használják:
- járványok idején egészségügyi dolgozóknál,
- kontaktoknál,
- veszélyeztetett régiókban.
Nagyobb járványok
|
Év
|
Helyszín
|
Törzs
|
Esetek száma
|
Halálozás
|
2014–2016
|
Nyugat-Afrika (Guinea, Sierra Leone, Libéria)
|
Zaire
|
~28 600
|
~11 300 (40%)
|
2018–2020
|
Kongó
|
Zaire
|
~3 400
|
~2 300 (67%)
|
2022
|
Uganda
|
Sudan
|
~160
|
~77 (48%)
Összefoglalás
|
Tulajdonság
|
Érték
|
Kórokozó
|
Ebolavírus (több törzs)
|
Típus
|
RNS-vírus, hemorrhagiás láz
|
Fertőzés útja
|
Testnedvekkel, vérrel
|
Lappangás
|
2–21 nap
|
Kezdeti tünetek
|
Láz, hányás, fájdalmak
|
Súlyos tünetek
|
Vérzés, szervleállás, halál
|
Halálozási arány
|
25–90%, törzstől függően
|
Kezelés
|
Tüneti, célzott antivirális szerek (új)
|
Védőoltás
|
Csak Zaire-törzs ellen (Ervebo)
Az Ebolavírus-fertőzés ritkasága és súlyossága miatt nagyon kevés híresség vagy nemzetközi ismert személy fertőződött meg ezzel a betegséggel. Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók, kutatók és helyi hősök közül többek története ismertté vált, különösen a 2014–2016-os nyugat-afrikai Ebola-járvány során.
Ismertebb személyek, akik meggyógyultak vagy ismertté váltak Ebolával kapcsolatban:
1. Dr. Kent Brantly – amerikai orvos
- 2014-ben Libériában fertőződött meg, miközben Ebola-betegeket kezelt.
- Az első amerikai, akit Ebolával az USA-ba szállítottak kezelésre.
- Kísérleti ZMapp gyógyszer és intenzív ellátás segítségével felépült.
- Története bejárta a világsajtót.
2. Nancy Writebol – amerikai segélyszervezeti dolgozó
- Szintén Libériában fertőződött meg 2014-ben.
- Ő is az USA-ba került kezelésre és meggyógyult.
- Aktív kampányoló lett a fertőző betegségek elleni védekezésben.
3. Pauline Cafferkey – brit ápolónő
- Skóciából utazott Sierra Leonéba az Ebola-járvány idején.
- 2014 végén fertőződött meg, és súlyos állapotban került haza.
- Többször is visszaesett: a vírus maradványai később is problémát okoztak (pl. agyhártyagyulladás).
- Túlélte, ma is ismert arca az Ebola-túlélőknek az Egyesült Királyságban.
Tudósok, kutatók, akik Ebolával dolgoztak, de nem fertőződtek meg:
- Dr. Peter Piot – a vírus egyik felfedezője
- Dr. Sheik Umar Khan – sierra leone-i virológus, az Ebola-elleni harc egyik hőse volt,
sajnos 2014-ben maga is meghalt a vírusban
Miért nincs „híresség”, aki Ebolát kapott?
- Az Ebola főként elszigetelt, szegényebb afrikai térségekben terjed, nem a globális hírességek környezetében.
- A fertőzés közvetlen testnedv-kontaktust igényel, ezért alacsony a kockázat a nyugati világban.
- Akik a betegséggel kapcsolatba kerültek (orvosok, ápolók), inkább hivatásuk miatt váltak ismertté, nem celebritásként.
Ebolával kapcsolatos ismert filmek, dokumentumok
- „The Hot Zone” (2019) – minisorozat a vírus terjedéséről (National Geographic)
- „Outbreak – Vírus” (1995) – fiktív film, amit részben az Ebola inspirált
- „Ebola: The Doctors’ Story” – BBC dokumentumfilm Pauline Cafferkey történetéről