Egészség
A mozgatóidegek halálos, máig gyógyíthatatlan betegsége
Nincs ismert gyógymód és a betegség évek alatt halálhoz vezet
ALS (Amyotrophiás lateralsclerosis) – A mozgatóidegek halálos, máig gyógyíthatatlan betegsége
Mi az ALS?
Az ALS (Amyotrophiás lateralsclerosis) egy progresszív, neurodegeneratív betegség, amely elsősorban a mozgatóidegsejteket (motoros neuronokat) támadja meg az agyban és a gerincvelőben.
Ahogy ezek a sejtek elpusztulnak:
- az izmok elsorvadnak,
- a mozgásképesség fokozatosan megszűnik,
- végül a légzés is leáll.
Nincs ismert gyógymód, és a betegség évek alatt halálhoz vezet.
A kór felfedezése
- 1874-ben Jean-Martin Charcot, a modern neurológia atyja írta le először részletesen a betegséget.
- Tőle ered a név:
- amyotrophia = izomsorvadás
- lateralsclerosis = a gerincvelő oldalsó kötegeinek hegesedése
- Charcot munkássága tette egyértelművé, hogy a tüneteket az idegsejtek pusztulása okozza, nem pedig izomeredetű probléma.
Mi okozza?
Az ok még ma sem teljesen ismert, de több tényező szerepet játszhat:
Genetikai okok
- Az esetek 5–10%-a örökletes (familiáris ALS).
- A legismertebb mutációk: SOD1, C9orf72, TARDBP, FUS.
Sporadikus forma
- Az esetek 90–95%-a nem örökletes.
- Valószínűleg több tényező együttese (környezeti, immunológiai, sejtkárosodások).
Lehetséges rizikófaktorok
- toxikus anyagok,
- vírusfertőzések,
- intenzív sportpálya (pl. amerikai futballisták körében magasabb előfordulás),
- korábbi fejsérülések.
De egyik sem bizonyított teljesen.
Tünetek
Az ALS többféleképpen indulhat, attól függően, melyik mozgásterület érintett először.
Kezdeti tünetek
- kézgyengeség (gombolás, írás, tárgyfogás nehéz)
- lábgyengeség, botladozás
- izomrángások (fasciculatio)
- izommerevség (spaszticitás)
- görcsök
- beszédromlás kezdete
A tünetek fokozatosan, de gyorsan súlyosbodnak.
Középső fázis tünetei
Ahogy egyre több motoros neuron pusztul:
- kéz- és lábmozgások súlyos romlása
- izomfogyás, izomsorvadás
- artikulációs nehézségek, beszéd érthetetlenné válhat
- nyelési nehézség
- gyakori fulladásérzés
- görcsök, izommerevség
- légzőizmok gyengülése
A betegek ekkor már segítségre szorulnak mindennapi tevékenységekben.
Végstádium tünetei
- teljes mozgásképtelenség (tetraplegia)
- súlyos légzési elégtelenség
- beszédképtelenség
- táplálkozás csak szondával
- végül a légzőizmok bénulása okozza a halált
A tudat végig tiszta marad, ami a betegség egyik legnehezebb része.
A betegség időbeni lefolyása
|
Fázis
|
Időtartam
|
Jellemzők
|
Lappangási idő
|
hónapok–évek
|
Tünetmentes idegkárosodás
|
Kezdeti szakasz
|
1–2 év
|
Enyhe izomgyengeség, rángás
|
Középső szakasz
|
2–4 év
|
Izomsorvadás, beszéd- és nyelési zavarok, mozgáskorlátozottság
|
Végstádium
|
3–5. év között
|
Légzési elégtelenség, teljes bénulás
|
Átlagos túlélési idő
|
3–5 év, ritkán 10+ év
|
Ritka kivételek: pl. Stephen Hawking 50+ évig élt ALS-sel
Diagnózis
Nincs egyetlen konkrét teszt, a diagnózis kizárásos alapon történik:
- EMG (elektromiográfia)
- ENG
- MRI (más betegségek kizárására)
- Vér- és liquorvizsgálatok
- Genetikai teszt (fiatal vagy öröklődő eseteknél)
Kezelés és életkilátások
Jelenleg nincs gyógymód, de léteznek lassító kezelések:
- Riluzol – meghosszabbítja a túlélést néhány hónappal
- Edaravone – lassíthatja a romlást
- légzéstámogatás (BiPAP)
- táplálási szondák
- fizioterápia, logopédia
- kommunikációs eszközök (pl. szemkövető rendszerek)
Az ellátás célja: az életminőség fenntartása és a tünetek enyhítése.
Összegzés
Az ALS az egyik legpusztítóbb, gyorsan romló idegrendszeri betegség:
- okát nem ismerjük teljesen,
- nem gyógyítható,
- az izmok fokozatos lebomlásához és légzésleálláshoz vezet,
- miközben az értelem érintetlen marad.
A kutatás intenzíven zajlik génterápiák, őssejtkezelések és új gyógyszerek vannak kísérleti stádiumban, de áttörés még nem született.
néhány ismert ember, akinél ALS-t (Amyotrophiás lateralsclerosis) diagnosztizáltak közülük többen nyilvánosan is vállalták a betegséget, és sokat tettek az ALS ismertségéért:
1. Stephen Hawking – elméleti fizikus, kozmológus
- Diagnózis: 1963, 21 évesen
- Orvosai 2–5 évet jósoltak neki, de több mint 50 évig élt ALS-sel
- Ez példátlan túlélés az ALS történetében
- Kommunikációs eszközökkel dolgozott, írt, előadott
- A „The Theory of Everything” (2014) című film az életét mutatja be
2. Jason Becker – amerikai gitáros, zeneszerző
- Diagnózis: 1990-ben, 20 évesen, karrierje csúcsán
- Elvesztette beszéd- és mozgásképességét, de szemmozgással komponál zenét
- Az ő története példája az ALS-sel élő kreatív életnek
- Film: „Jason Becker: Not Dead Yet”
3. Steve Gleason – amerikai futballjátékos (NFL, New Orleans Saints)
- Diagnózis: 2011-ben
- ALS után megalapította a Team Gleason Foundation-t
- Kampányolt a betegek életminőségének javításáért és kommunikációs technológiákért
- Róla készült dokumentumfilm: „Gleason” (2016)
4. Lou Gehrig – amerikai baseball-legenda
- Diagnózis: 1939-ben, miatta vált az ALS köznyelvi neve:
„Lou Gehrig’s disease” (főleg az USA-ban)
- Visszavonulása után mondta el híres beszédét:
„Today, I consider myself the luckiest man on the face of the Earth.”
- 2 évvel később meghalt
5. O.J. Brigance – amerikai futballista (NFL, Baltimore Ravens)
- Diagnózis: 2007-ben
- Azóta is aktív, kerekesszékből dolgozik a csapatnál
- Brigance Brigade Foundation – ALS-támogatási alapítvány
6. Charles Mingus – világhírű dzsesszbőgős, zeneszerző
- Az 1970-es években diagnosztizálták ALS-sel
- Életének utolsó éveiben már nem tudott játszani, de még komponált
- 1979-ben halt meg
7. David Niven – brit színész, Oscar-díjas
- Ismerős lehet a Rózsaszín Párduc filmekből vagy a Kleopátra című filmből
- ALS-ben halt meg 1983-ban
- Utolsó éveiben a beszédét is elvesztette
8. Mao Kobayashi – japán híradós, színésznő
- Bár nem ALS-t diagnosztizáltak nála (hanem rákot), sokan összehasonlították az ő harcát a leépüléssel az ALS-sel élők küzdelmével – blogja világszerte inspirációt adott
Összegzés
Az ALS nem válogat: tudósokat, művészeket, sportolókat, színészeket egyaránt érinthet.
Sokan közülük nemcsak hogy szembenéztek a betegséggel, hanem aktívan küzdöttek is az ALS-tudatosságért, és támogatták a kutatást.