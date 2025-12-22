A halálos vírus, ha már tüneteket okoz

A veszettség (rabies) az emberiség egyik legrégebben ismert betegsége – már i. e. 2300 körüli sumér ékírásos táblák is említik, hogy „őrült kutya megharapta az embert, aki meghalt”

A veszettség (rabies) szinte mindig állatoktól ered

„Ha a tünetek elkezdődnek, nincs visszaút.”

Tudományos áttörés:

Louis Pasteur és Émile Roux fejlesztette ki az első veszettség elleni vakcinát 1885-ben, amikor egy megharapott fiú (Joseph Meister) életét sikeresen megmentették.

Ez volt az első hatékony vírusellenes vakcina az orvostudomány történetében.

A kórokozó

Rabies vírus, a Lyssavirus nemzetségből (RNS-vírus)

Leggyakoribb terjesztők: kutyák, denevérek, rókák, prérifarkasok, mosómedvék

Az ember főként harapással, ritkábban nyál vagy karcolás révén fertőződik

Lappangási idő

Általában 20–90 nap, de lehet 5 naptól több évig is

Függ: a harapás helyétől (közelebb van-e az agyhoz), a vírus mennyiségétől, az immunrendszer állapotától



Ez az ablak az utolsó esély a megelőző védőoltásra!

Amint tünetek megjelennek, a betegség szinte mindig halálos.

A veszettség tünetei – ha a betegség tünetes fázisba lép

A vírus a központi idegrendszerbe jut, és ott gyulladást, pusztulást okoz.

Korai tünetek (1–3 nap):

Láz, fejfájás

Helyi bizsergés, fájdalom, égő érzés a harapás helyén

Fáradtság, ingerlékenység

Étvágytalanság, hányinger

Neurológiai szakasz (4–7. nap):

Két formája létezik:

1. Dühöngő (klasszikus) veszettség (~80%):

Hidrofóbia (víziszony): görcsös nyelési reflex, víz látványára is roham

Aero(fóbia) – légáramlatra is izomgörcs

Zavarodottság, hallucinációk

Dührohamok, erőszakos viselkedés, majd letargia

Nyálfolyás (nyelési nehézség miatt)

Görcsök, bénulás, kóma

Szívmegállás, légzésleállás – halál

2. Bénulásos veszettség (~20%):

Csendesebb lefolyás, fokozatos izombénulás

Légzőizmok érintettsége → légzésleállás

Gyakran félrediagnosztizálják (pl. Guillain–Barré-szindrómaként)

Ugyanúgy halálos, de később alakul ki

Lefolyás – idővonal tünetes fázisban

Nap Jellemző 0. nap Vírus bejut (harapás, karmolás, nyál) 20–90. nap Lappangási idő – tünetmentes 1–3. nap Nem specifikus tünetek: láz, fájdalom 4–7. nap Neurológiai szakasz: hidrofóbia, görcsök, bénulás 7–10. nap Kóma, légzési elégtelenség, halál

Túlélés tünetes fázisban: rendkívül ritka (eddig csak néhány eset világszerte – pl. „Milwaukee-protokoll”, lásd lentebb)

Halálozás

A tünetes veszettség gyakorlatilag 100%-ban halálos

Az egyik leghalálosabb fertőző betegség, ha nem kezelik a lappangási idő alatt

Kezelés

Ha még nincsenek tünetek:

Oltássorozat (PEP – posztexpozíciós profilaxis)

Humán veszettség immunglobulin (HRIG)

Teljes védelmet nyújthat, ha időben alkalmazzák

Ha már tünetek vannak:

Jelenleg nincs biztos hatású kezelés

Milwaukee-protokoll: kísérleti kezelés, mesterséges kóma, antivirális terápia → kevés (és vitatott) túlélő

Csak 1–3 dokumentált túlélő volt világszerte

Megelőzés

Oltás állatoknak (főként kutyák)

Előzetes vakcina magas kockázatú személyeknek (pl. állatorvosok, barlangászok)

Harapás után azonnali orvosi ellátás

Terjedés ma

A világ legtöbb részén ellenőrzés alatt, de: Afrika és Ázsia egyes területein évente több tízezer ember hal meg veszettségben Leggyakoribb forrás: kóbor kutyák



Érdekesség – Túlélő

Jeanna Giese – az első ismert túlélő tünetes veszettséggel (2004, USA)

A Milwaukee-protokoll keretében mesterséges kómába helyezték

Azóta felnőtt, és veszettségmegelőzési aktivista

Egyedi eset – a protokoll másoknál nem vált be rutinszerűen

Jellemző Érték Kórokozó Rabies vírus (Lyssavirus) Fertőzés útja Állatharapás, testnedv Lappangás 20–90 nap Tünetes szakasz Görcsök, dühroham, víziszony, bénulás Halálozás ~100%, ha tünetes Kezelés Csak tünetmentes fázisban hatásos (PEP) Vakcina Elérhető, megelőzésre és kezelésre is

1. Joseph Meister – az első ember, akit megmentettek veszettségtől

1885-ben, 9 évesen megharapta egy veszett kutya.

Louis Pasteur és csapata kísérleti oltással kezelte – túlélte.

Ő lett a világtörténelem első veszettségtúlélője, és Pasteur hősként emlegette.

2. Jeanna Giese – első ember, aki tünetes fázisból élte túl (2004, USA)

15 éves amerikai lány, denevérharapás után nem kapott védőoltást.

Amikor a tünetek jelentkeztek, kísérleti Milwaukee-protokollt alkalmaztak.

Túlélte, és azóta aktivista lett, világszerte tart előadásokat a veszettségről.

Nem volt híresség korábban, de világszinten ismertté vált a gyógyulása miatt.

