2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

A gyors öregedés szindróma tünetei és kezelése

Genetikai eredetű betegség, amely a sejtek gyors öregedését idézi elő

Barna Dóra
 2025. december 22. hétfő. 9:06
Megosztás

Progeria (Hutchinson–Gilford-szindróma) – a gyermekkori gyors öregedés szindróma
Egy rendkívül ritka, genetikai eredetű betegség, amelyben a gyermekek teste évekkel gyorsabban öregszik, mint az életkoruk indokolná.

A gyors öregedés szindróma tünetei és kezelése
A progeria genetikai eredetű betegség, amely a sejtek gyors öregedését idézi elő
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált grafikai illusztráció

A kór felfedezése

  • A betegséget először 1886-ban írta le Dr. Jonathan Hutchinson, majd 1897-ben Dr. Hastings Gilford is megfigyelte a rendellenességet.
  • Innen ered a hivatalos név: Hutchinson–Gilford Progeria Syndrome (HGPS).
  • Bár már több mint 100 éve ismert, csak 2003-ban sikerült azonosítani a genetikai okot.

Mi az a Progeria?

  • A progeria a latin „progeros” szóból ered, jelentése: „öreg kor előtt”.
  • Genetikai eredetű betegség, amely a sejtek gyors öregedését idézi elő.
  • A LMNA gén mutációja okozza, amely a lamin A nevű fehérjét kódolja ez az emberi sejtek maghártyájának szerkezetében kulcsszereplő.

A mutáció hatására hibás fehérje képződik: „progerin”, amely instabillá teszi a sejtmag szerkezetét → gyors sejtpusztulás, korai öregedés.

Kit érint?

  • Rendkívül ritka: kb. 1 eset 20 millió születésre
  • Világszerte kb. 400–500 beteg élhet
  • Minden etnikai és földrajzi területen előfordulhat
  • A mutáció spontán (de novo) történik nem öröklődik

A betegség jellemzői

Jellemző

Leírás

Típus

Genetikai, nem öröklődő

Életkorban megjelenik

Általában 6–24 hónapos korban

Lefolyás

Fokozatos, gyors testi öregedés

Szellemi fejlődés

Teljesen normális!

Tünetek

A tünetek általában az élet első 1–2 évében jelentkeznek.

Korai jelek:

  • Növekedési elmaradás
  • Kicsi termet, alacsony testsúly
  • Vékony, törékeny csontozat
  • Sima, vékony, öreges bőr

Jellegzetes tünetek:

  • Kopaszság (alopecia) – fejbőr, szemöldök, szempilla
  • Jellegzetes arcforma: kis állkapocs, keskeny arc, nagy fej
  • Beesett arc, orrhegy elkeskenyedése (madárszerű orr)
  • Ízületi merevség, izomgyengeség
  • Vénák előtűnése a fejbőrön
  • Szív- és érrendszeri betegségek – a korai halálozás fő oka

Fontos:

  • Szellemi fejlődés nem érintett: ezek a gyermekek gyakran intelligensek, érettek, beszédkészségük fejlett.
  • Ez különösen megindítóvá teszi az állapotukat.

Lefutás (progresszió)

Életkor

Fejlődési állapot

0–2 év

Normál fejlődés, lassabb súlygyarapodás

2–4 év

Kezdődnek a tipikus tünetek: kopaszodás, növekedési elmaradás

5–10 év

Csontproblémák, érszűkület, ízületi merevség

10 év fölött

Kardiovaszkuláris komplikációk: érelmeszesedés, szívinfarktus, stroke
  • Átlagos élettartam: 13–15 év, de előfordulhatnak hosszabb túlélések is (20+ év)

Diagnózis

  • Klinikai tünetek alapján már korán gyanítható
  • Genetikai vizsgálat: LMNA gén mutáció kimutatása (csecsemőkorban is elérhető)
  • Képalkotó (csontelváltozások, érszűkület)
  • Kardiológiai vizsgálatok (EKG, ultrahang) a szövődmények követésére

Kezelés

A progeria nem gyógyítható, de a kezelése folyamatosan fejlődik.

Terápiás lehetőségek:

  • Tüneti kezelés:
    • Vérnyomáscsökkentők
    • Koleszterincsökkentők
    • Aspirin a trombózis kockázatának csökkentésére
    • Fizioterápia az ízületek karbantartására
  • Speciális gyógyszeres terápia:
    • Lonafarnib – egy farnesil-transzferáz inhibitor, amely 2020-ban FDA-engedélyt kapott
      → Hatására csökkenthető a progerin szint, javulhat a túlélés

Lelki és családi támogatás

  • A gyerekek gyakran érzelmileg érettek, jó humorúak
  • A szülők, testvérek kiemelt támogatást igényelnek
  • Fontos a pszichológiai és közösségi háttér

Kategória

Részlet

Betegség típusa

Genetikai, gyors öregedéssel járó

Okozó gén

LMNA (hibás lamin A → progerin termelődés)

Tünetek

Kopaszodás, kis termet, érszűkület, csont- és ízületi elváltozások

Szellemi fejlődés

Normális

Diagnózis

Genetikai teszt + tünetek

Kezelés

Tüneti + Lonafarnib

Prognózis

Átlagos túlélés: 13–15 év

Halál oka

Szív-érrendszeri szövődmények (infarktus, stroke)

Ismert emberek, akiknél progeriát diagnosztizáltak

Hayley Okines (1997–2015) – Egyesült Királyság

  • Az egyik legismertebb progeriával élő személy.
  • Számos dokumentumfilm készült róla:
    • “Extraordinary People: The Girl Who Is Older Than Her Mother”
    • “Hayley: The 8-Year-Old Old Lady”
  • Élete során a progeria elleni kutatás egyik arca lett.
  • 15 évesen hunyt el tüdőgyulladás következtében.
  • Könyvet is írt édesanyjával: Old Before My Time.
  • Története világszerte inspirálta a kutatókat és a betegtársakat.

Sam Berns (1996–2014) – Egyesült Államok

  • Szintén az egyik legismertebb progeriás gyermek.
  • TEDx előadása (2013): “My Philosophy for a Happy Life” több millió megtekintést ért el.
  • Az HBO róla készített dokumentumfilmet:
    • “Life According to Sam” – Oscar-jelölést is kapott
  • Szülei orvosok, aktív kutatói a progeria elleni terápiáknak.
  • 17 évesen hunyt el, de élete során rengeteget tett a betegség megismertetéséért.
  • Tiszteletére alapították a Progeria Research Foundation-t (PRF).

Nihal Bitla (India, 1999–2016)

  • Az első ismert indiai gyermek, akit nyilvánosan progeriával diagnosztizáltak.
  • A Lonafarnib kísérleti kezelésében is részt vett.
  • Aktívan szerepelt médiában, hogy felhívja a figyelmet a betegségre.
  • 15 évesen halt meg, vesefunkció-romlás következtében.
  • Inspirációt jelentett több film és társadalmi kampány számára Indiában.

Ontlametse Phalatse (Dél-Afrika, 1993–2017)

  • Az első ismert fekete-afrikai gyermek, akinél progeriát diagnosztizáltak.
  • „a különleges gyermek” néven vált ismertté hazájában.
  • Találkozott Nelson Mandela özvegyével és Jacob Zuma elnökkel is.
  • 18 éves koráig élt, és fontos szószólója lett a ritka betegségek ügyének.

Miért fontosak ezek a példák?

  • Ezek a gyermekek bátran vállalták állapotukat, és kiemelkedő szerepet játszottak a progeria közösség láthatóságában.
  • Segítettek társadalmi szemléletet formálni, és ösztönözték a kutatásokat és a gyógyszerfejlesztéseket.
  • Az ő élettörténetük inspirálta a lonafarnib klinikai vizsgálatait, ami ma már az első jóváhagyott gyógyszer progeriára.
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink