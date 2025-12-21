Rákosodhat a papilloma?

Elena Chulkova onkológus kifejtette, hogy a rosszindulatú daganat kockázata közvetlenül függ a daganatot okozó humán papillomavírus típusától.

A bőrpapillomákat (szemölcsöket) elsősorban nem onkogén HPV-típusok (1, 2, 4, 7 stb.) okozzák. A laphámsejtes bőrrákká való átalakulásának kockázata rendkívül alacsony és gyakorlatilag nulla. Izolált eseteket írtak le súlyos immunhiányos betegeknél.

Az anogenitális papillomákat (genitális szemölcsöket) mérsékelten onkogén HPV-típusok, elsősorban a 6-os és 11-es típusok okozzák, de összefüggésben állhatnak a magas onkogén hatású 16-os HPV-típussal is. A rosszindulatú daganatok kialakulása lehetséges, de nem olyan valószínű, ha a HPV a méhnyak hámját érinti – írja a Sports.kz a RuNews24.ru-ra hivatkozva.

„Jelenlétük más, erősen onkogén HPV-típusokkal (16, 18, 31, 33, 45 stb.) való esetleges fertőzésre is utalhat, amelyek a méhnyak-, végbélnyílás-, pénisz- és garatrák fő okai. A degeneráció kockázatát nem maga a kondilóma okozza, hanem a erősen onkogén vírusnak a hámban való fennmaradása.”

Az akrochordonok (lágy fibromák) nem kapcsolódnak a HPV-hez, és nem hajlamosak a rosszindulatú átalakulásra.

A HPV-vel összefüggő rosszindulatú daganatok fő kockázati tényezői a következők:

— Vírustípus (erősen onkogén törzsek).

— Csökkent immunitás (HIV, szervátültetés).

— A vírus perzisztenciájának időtartama (krónikus fertőzés).

— Dohányzás.