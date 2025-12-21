2026. január 8., csütörtök

Előd

Egészség

Miért tesz boldoggá az ölelés?

Ez túlmutat az érzelmi kötődésen

 2025. december 21. vasárnap. 4:31
Egy szeretett személy ölelése mindig kellemes érzelmeket és érzéseket vált ki. Ennek okai azonban túlmutatnak az érzelmi kötődésen.

Amikor ölelünk, ezek jeleket továbbítanak az agyba, ami a szervezetben oxitocin hormon termelését váltja ki
Fotó: PhotoAlto via AFP/AltoPress/Frédéric Cirou

A tudósok biztosak abban, hogy a meleg érintés és a jóllét közötti kapcsolat fiziológiai szempontból magyarázható.

A kutatók szerint az ölelések aktiválják a C-taktilis afferenseket – azokat az idegrostokat, amelyek a gyengéd, kellemes érintés érzékeléséért felelősek. Amikor ölelünk, ezek jeleket továbbítanak az agyba, ami a szervezetben oxitocin hormon termelését váltja ki. Gyakran nevezik „szerelemhormonnak”. A gyengéd ölelések segítenek csökkenteni a stresszt és elősegítik a relaxációt.

Egy másik fontos tényező az ölelésben érzett melegség. A magas hőmérséklet a méhen belüli védelem első jele. Az életkorral ezek a reakciók megmaradnak, és a melegítő érintések továbbra is biztonságérzetet és nyugalmat nyújtanak.

A tanulmány szerzője, Laura Crucianelli pszichológus azt is kifejtette, hogy a bőrből érkező hőjelek hozzájárulnak a saját testünk feletti birtoklás érzésének kialakulásához – írja a Sports.kz a Sport-express.ru-ra hivatkozva.

