Petr Sokov neurológus szerint a hosszú távú alváshiány károsítja az agyműködést és akadályozza a regenerálódást.

A krónikus alváshiány megzavarja a táplálkozást és az agyműködést is

A neurológus megjegyezte, hogy az utóbbi évek egyik legfontosabb felfedezése az agy glimfatikus rendszeréhez kapcsolódik. Ez egyfajta „elvezető rendszerként” működik, megtisztítva az agyat az idegsejtek működése során keletkező salakanyagoktól és méreganyagoktól. Ez a rendszer alvás közben a legaktívabb, ezért a megfelelő pihenés kulcsfontosságú az egészség szempontjából.

„A glimfatikus rendszer lehetővé teszi az agy számára, hogy megtisztítsa magát a feldolgozott méreganyagoktól és az agy által felhasznált anyagcsere-termékektől. Alvás közben a legaktívabb. Ha valaki eleget alszik, ez a vízelvezető rendszer normálisan működik, és képes eltávolítani az agy által az éjszaka folyamán felhasznált összes metabolitot” – magyarázta Sokov.

Hangsúlyozta, hogy a krónikus alváshiány megzavarja a táplálkozást és az agyműködést, ami nemcsak a jólétet, hanem a kognitív képességeket is befolyásolja. Ahhoz, hogy minden rendszer normális működjön, fontos a rendszeres alvási ütemterv fenntartása – átlagosan legalább hét óra éjszakánként.

„A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a túlzott alvás, amikor valaki a szokásosnál tovább alszik, szintén negatívan befolyásolja az életminőséget – akárcsak az alváshiány. Továbbá egyes szerzők a glimfatikus rendszer hibás működését az Alzheimer-kór egyik kezdeti szakaszának tekintik” – tette hozzá az orvos.

Sokov megjegyezte, hogy lehetetlen „a jövőre nézve aludni” – még ha 12 órát alszunk is egyhuzamban az alvásmegvonás után, az agy nem kompenzálja a felhalmozódott fáradtságot. Hangsúlyozta a rendszeres, egészséges alvás fontosságát: csak ezzel a rendszerrel működik hatékonyan a glimfatikus rendszer, fenntartva a normális agyműködést és megelőzve a súlyos neurológiai betegségek kialakulását – írta meg a Sports.kz a Pravda.Ru-ra hivatkozva.