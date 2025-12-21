A cukros üdítő egy halálos betegség kiváltó oka?

A cukros üdítők és más cukros italok rendszeres fogyasztása összefüggésben áll a korai polipok és a vastagbélrák magasabb előfordulásával – figyelmeztetett Szergej Ivanov onkológus. Elmagyarázta, hogy az ilyen italokról kimutatták, hogy kiváltják a halálos betegséget.

Azoknál, akik rendszeresen napi két vagy több adag cukros italt fogyasztottak, nagyobb volt a korai vastagbélrák kockázata, mint azoknál, akik ritkán ittak ilyen italokat

„A szénsavas italok rendszeres fogyasztása nagy mennyiségű szabad fruktóznak és gyorsan felszívódó szénhidrátnak teszi ki a beleket. A fruktóz egy része nem szívódik fel a vékonybélben, és a vastagbélben köt ki, ahol a baktériumok üzemanyagává válik. Ez a diéta megváltoztatja a mikrobiom összetételét és fokozza a gyulladást a bélnyálkahártyában” – magyarázta az onkológus.

Az orvos szerint tanulmányok kimutatták, hogy ez a környezet csökkenti a bélsejtek számára védőanyagokat termelő baktériumok számát, miközben a krónikus gyulladással összefüggő fajok mennyisége megnő. Ivanov ezt a változást egy láncreakció részének nevezte, amely végső soron a rák kialakulását idézheti elő.

Az orvos megjegyezte, hogy egy nagyszabású tanulmány kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik rendszeresen napi két vagy több adag cukros italt fogyasztottak, nagyobb volt a korai (50 éves kor előtti) vastagbélrák kockázata, mint azoknál, akik ritkán ittak ilyen italokat – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.