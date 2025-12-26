Mit tegyünk, ha ünnepekkor mérgezést kapunk?

A szilveszteri alkohol- és a karácsonyi ételmérgezés komolyan tönkreteheti az ünnepeket és alááshatja az egészséget – figyelmeztet Anna Menscsikova gasztroenterológus.

Menscsikova a hányás és hasmenés okozta folyadék- és sóveszteség miatti kiszáradást jelölte meg a mérgezés fő veszélyeként. Elmagyarázta, hogy ha a mérgezés tünetei enyhék, egyszerűen pótoljuk az elveszett folyadékot. Ha a hányás vagy hasmenés egyszeri dolog, és nincsenek kiszáradás jelei, elegendő sima vizet vagy szokásos, de nem túl édes italokat inni – például hígított gyümölcslevet vagy kompótot. Ha a hányás és/vagy hasmenés továbbra is fennáll, a kezelés megváltozik. Fontos, hogy elkezdjünk szájon át szedhető rehidratáló sókat (sóoldatokat) szedni, amelyek a gyógyszertárakban kaphatók, és optimális só- és glükózarányt tartalmaznak, és 5-15 percenként egy teáskanálnyit igyunk belőlük.

Miután a hányás alábbhagy és az étvágy visszatér, ehetjük a szokásos ételeket, de kerüljük a gyorsételeket, a sülteket, a zsíros ételeket és a chipset, mivel ezek további hányást válthatnak ki – folytatta Menscsikova.

Alkoholmérgezés esetén, ha a beteg eszméleténél van és hány, segítsünk neki. Ültessük fel vagy fektessük oldalra, és biztosítsunk friss levegőt. Az alkoholmérgezés kritikusan veszélyes jelei, mint például a nehézlégzés (lassú, szakaszos), a hideg, nyirkos, sápadt vagy kékes bőr, valamint a görcsrohamok esetén hívjunk mentőt.

Mentőt kell hívni akkor is, ha egy év alatti gyermek, idős személy, terhes nő vagy súlyos krónikus betegségben szenvedő személy mérgezést szenvedett, valamint, ha botulizmus vagy gombamérgezés gyanúja merül fel – írta meg a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.