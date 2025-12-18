Egészség
Több mint 30 év után visszatér Európába a lepra
Esetek Romániában és Horvátországban
Több évtizedes szünet után Kelet-Európában ismét vannak lepraesetek. Erről a Rai, az olasz állami műsorszolgáltató számolt be. A jelentés szerint négy eset Romániában és egy Horvátországban fordult elő.
Utoljára 1981-ben: jelenleg 4 lepraeset van Romániában
Romániában 44 évvel ezelőtt regisztrálták az utolsó esetet. A most érintettek ázsiai munkavállalók, akik egy masszázsközpontban dolgoznak Cluj-Napocában.
Az üzletet ideiglenesen bezárták, amíg a folyamatban lévő epidemiológiai vizsgálatok befejeződnek. Emellett a szalont fertőtlenítették.
Lepraesetek Horvátországban: a kontakt személyek megelőző postexpozíciós profilaxist kapnak
Ezzel párhuzamosan Horvátországban is jelentettek egy esetet. A Rai szerint ez az első eset több mint 30 éve. A nepáli származású munkavállaló jelenleg kezelés alatt áll, „míg a szoros kontaktusban álló személyek megelőző postexpozíciós profilaxist kaptak, bár nem fertőzöttek” – közölte Bernard Kaić, a Horvát Közegészségügyi Intézet fertőző betegségek epidemiológiai szolgálatának vezetője. Az egészségügyi minisztériumok szerint a lakosság számára nincs veszély.
A magas és növekvő nemzetközi mobilitás, valamint az erős migrációs áramlatok olyan országokban is előfordulásokhoz vezettek, ahol a leprát már felszámoltnak tekintették. A krónikus fertőző betegség elsősorban Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika és Afrika bizonyos területein fordul elő.
További tények a lepráról
- A lepra bőrváltozásokat és idegkárosodásokat okozhat. Bénulás és érzékelési zavarok léphetnek fel.
- A betegséget a Mycobacterium leprae nevű baktérium okozza.
- A lepra gyógyítható. A betegséget különböző antibiotikumok kombinációjával kezelik.
- A korai kezelés nagyon fontos. Így megelőzhetők a leprával kapcsolatos fogyatékosságok.
- Világszerte évente több mint 200 000 ember betegszik leprába.
- Németországban az elmúlt tíz évben átlagosan egy esetet jelentettek. Valószínűleg ezek behozott betegségek voltak.