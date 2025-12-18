2026. január 8., csütörtök

Egészség

Több mint 30 év után visszatér Európába a lepra

Esetek Romániában és Horvátországban

MH
 2025. december 18. csütörtök. 2:48
Romániában és Horvátországban jelenleg összesen öt leprás beteg van. Ezek az első esetek 44, illetve több mint 30 év után.

Több évtizedes szünet után újra megjelen Kelet-Európában a leprás megbetegedés. Négy esetet Romániában, egyet pedig Horvátországban diagnosztizáltak
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Thomas Banneyer

Több évtizedes szünet után Kelet-Európában ismét vannak lepraesetek. Erről a Rai, az olasz állami műsorszolgáltató számolt be. A jelentés szerint négy eset Romániában és egy Horvátországban fordult elő.

Utoljára 1981-ben: jelenleg 4 lepraeset van Romániában

Romániában 44 évvel ezelőtt regisztrálták az utolsó esetet. A most érintettek ázsiai munkavállalók, akik egy masszázsközpontban dolgoznak Cluj-Napocában.

Az üzletet ideiglenesen bezárták, amíg a folyamatban lévő epidemiológiai vizsgálatok befejeződnek. Emellett a szalont fertőtlenítették.

Lepraesetek Horvátországban: a kontakt személyek megelőző postexpozíciós profilaxist kapnak

Ezzel párhuzamosan Horvátországban is jelentettek egy esetet. A Rai szerint ez az első eset több mint 30 éve. A nepáli származású munkavállaló jelenleg kezelés alatt áll, „míg a szoros kontaktusban álló személyek megelőző postexpozíciós profilaxist kaptak, bár nem fertőzöttek” – közölte Bernard Kaić, a Horvát Közegészségügyi Intézet fertőző betegségek epidemiológiai szolgálatának vezetője. Az egészségügyi minisztériumok szerint a lakosság számára nincs veszély.

A magas és növekvő nemzetközi mobilitás, valamint az erős migrációs áramlatok olyan országokban is előfordulásokhoz vezettek, ahol a leprát már felszámoltnak tekintették. A krónikus fertőző betegség elsősorban Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika és Afrika bizonyos területein fordul elő.

További tények a lepráról

  • A lepra bőrváltozásokat és idegkárosodásokat okozhat. Bénulás és érzékelési zavarok léphetnek fel.
  • A betegséget a Mycobacterium leprae nevű baktérium okozza.
  • A lepra gyógyítható. A betegséget különböző antibiotikumok kombinációjával kezelik.
  • A korai kezelés nagyon fontos. Így megelőzhetők a leprával kapcsolatos fogyatékosságok.
  • Világszerte évente több mint 200 000 ember betegszik leprába.
  • Németországban az elmúlt tíz évben átlagosan egy esetet jelentettek. Valószínűleg ezek behozott betegségek voltak.

