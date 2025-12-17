Ez az újévi ételek legmérgezőbb kombinációja

Gasztroenterológusok szerint a zsíros ételek, a majonéz és az alkohol együttes fogyasztása este tíz után, hasnyálmirigy-gyulladás és mérgezés kockázatát hordozza magában.

A legmérgezőbbek a zsíros ételek, a majonéz és az erős alkohol este tíz óra után (képünk illusztráció)

„Nincs egyetlen „legveszélyesebb” étel az újévi asztalon. A probléma a kombináció – különösen a zsíros ételek, a majonéz alapú saláták és az alkohol esetében, főként késő este és nagy mennyiségben. Ez a kombináció klasszikus kiváltó oka az akut hasnyálmirigy-gyulladásnak vagy epeúti kólikának” – figyelmeztettek a szakértők.

Hozzátette, hogy a legmérgezőbb kombináció a zsíros ételek, a majonéz és az erős alkohol este tíz óra után: éjszaka az emésztőenzimek aktivitása csökken, a szervezet terhelése pedig megnő.

„A majonéz alapú saláták, különösen, ha előre elkészítik és szobahőmérsékleten tárolják őket, ideális táptalajt biztosítanak a baktériumoknak, és jelentősen megterhelik a hasnyálmirigyet. A zsíros, meleg ételek, mint például a kacsa, a sertés vagy a bárány, fokozott epe- és enzimtermelést igényelnek” – magyarázta az orvos.

A szakértők figyelmeztettek, hogy az alkohol, különösen az erős alkohol, súlyosbítja a helyzetet – az Oddi-záróizom görcsét okozza, ami a hasnyálmirigy-nedv pangásához és a hasnyálmirigy gyulladásához vezet, számol be a Sports.kz.