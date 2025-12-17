Megérkezhet a demencia elleni vakcina

A kutatók megállapították, hogy a vakcinázás nemcsak a demencia megelőzésében segít, hanem lassíthatja annak előrehaladását is azoknál, akiknél már diagnosztizálták a betegséget.

Az új eredmények szerint azok, akik védekeznek egy széles körben elterjedt vírus ellen, egyúttal csökkenthetik a demencia kialakulásának esélyét is. A Cardiff-i Egyetem, a Stanford Egyetem és a Heidelbergi Globális Egészségügyi Intézet tudósai 300 000 walesi lakos egészségügyi adatait elemezték, és figyelemre méltó eredményekre jutottak.

A kutatás kimutatta, hogy az övsömör (herpes zoster) elleni oltás nemcsak a demencia megelőzésében segít, hanem lassíthatja annak előrehaladását is. A csapat a Secure Anonymised Information Linkage (SAIL) adatbank elektronikus egészségügyi adatait használta, és felfedezte, hogy azok, akik jogosultak az élő övsömör elleni vakcinára (Zostavax), kisebb valószínűséggel alakul ki náluk enyhe kognitív károsodás, amely a demencia korai jele. Ezenkívül azok, akik már demenciával élnek, alacsonyabb halálozási arányt mutattak a betegség miatt.

A tanulmány szerzői most azt sugallják, hogy ezek a felfedezések „jelentős következményekkel” járhatnak a közegészségügyi politikára nézve. Dr. Haroon Ahmed, az epidemiológia vezető klinikai előadója és az Academic Fellows Scheme igazgatója így magyarázta: „Eredményeink arra utalnak, hogy a herpes zoster elleni vakcina potenciálisan megelőzheti a korai memóriazavarokat és lassíthatja a betegség előrehaladását.”

Dr. Ahmed, aki egyben háziorvos is és a kutatócsoport tagja volt, kijelentette: „Mivel a vakcina biztonságos, megfizethető és már széles körben elérhető, ez a felfedezés jelentős hatással lehet a közegészségügyre – bár további kutatásokra van szükség, hogy munkánkat teszteljük és jobban megértsük a vakcina demenciával szembeni potenciális védőhatását, különösen azt, hogy hogyan és miért működik” – írja a Mirror.

A tanulmány a brit nemzeti egészségügyi szolgálat övsömör elleni oltási programjának bevezetését használta fel egy természetes kísérlet létrehozásához. A program felépítése azt jelentette, hogy a jogosultság a születési dátumtól függött, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy összehasonlítást végezzenek két gyakorlatilag azonos kohorsz között – azok között, akik közvetlenül a jogosultsági küszöb előtt és után születtek.

A kutatók 2013 és 2022 közötti egészségügyi adatokat vizsgáltak, amelyek több mint 300 000 walesi lakost érintettek. Az eredmények szerint a vakcinázás jelentősen csökkentette az enyhe kognitív károsodás új diagnózisainak számát, és a már ezzel a betegséggel élők körében csökkentette a demenciával kapcsolatos halálesetek számát.

A védő hatások a férfiakhoz képest a nőknél voltak kifejezettebbek, ami tükrözi a vakcinával kapcsolatos immunválaszokat vizsgáló más kutatások eredményeit. Bár a pontos mechanizmus továbbra is bizonytalan, a tudósok úgy spekulálnak, hogy a övsömör elleni vakcina úgy hat, hogy megakadályozza a varicella zoster és a herpes simplex vírusok reaktiválódását.

Úgy gondolják, hogy ezek a vírusok hozzájárulnak az agy gyulladásához és a demenciával kapcsolatos káros fehérjék felhalmozódásához. Egy másik elmélet szerint a vakcina általánosan erősíti az immunrendszert, ellensúlyozva az idősebb korban gyakran megfigyelhető immunitás gyengülését.

A kutatók remélik, hogy ez az új tanulmány utat nyit a fiatalabb korosztályok körében végzett további vizsgálatoknak, hangsúlyozva, hogy további kutatásokra van szükség ezeknek az eredményeknek a validálásához és a vakcina agy egészségére gyakorolt hatásának mélyebb megértéséhez.

Ezek a legújabb eredmények, amelyek december 2-án jelentek meg a Cell című folyóiratban, a Nature-ben idén korábban publikált korábbi kutatásokra épülnek. A walesi oltási szabályozás szerint a zoster vakcina jogosultságát az egyén pontos születési dátuma alapján határozták meg.

Azok, akik 1933. szeptember 2. előtt születtek, nem voltak jogosultak a vakcinára, és ez egész életükben így maradt, míg azok, akik 1933. szeptember 2-án vagy után születtek, legalább egy évig jogosultak voltak a vakcinára.

A kutatócsoport felfedezte, hogy a walesi idősek, akiknek beadták a övsömör elleni vakcinát, 20%-kal alacsonyabb kockázatot mutattak a demencia kialakulására a következő hét évben, mint azok, akik nem kapták meg a vakcinát. Továbbá azok, akik a demencia diagnózisa után kapták meg az oltást, a következő kilenc évben jelentősen alacsonyabb valószínűséggel haltak meg demenciában (a halotti anyakönyvi kivonatuk szerint), ami arra utal, hogy az oltás potenciálisan lassíthatja a betegség előrehaladását.