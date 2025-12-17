Hét gyógytea, amely télen aranyat ér

A hideg hónapokban érthető, ha gyakran vágyunk egy csésze forró teára. Mutatjuk, milyen gyógynövényekből érdemes elkészíteni!

A gyömbér pikáns, csípős íze tökéletes kiegészítője lehet a fagyos reggeleknek

Bár a kávénak és a forró csokoládénak is megvan a maga helye, semmi sem támogatja jobban a téli jóllétet, mint egy csésze gyógytea. A finom és nyugtató növényekből készült teákkal nemcsak a kezeinket melegíthetjük fel, hanem szervezetünk egészséges működését is támogathatjuk a hidegebb hónapokban – olvasható a MyHerbClinic egyik cikkében.

A legjobb gyógyteák télre

Mutatjuk, a szakértők melyik hét gyógyteát ajánlják a leginkább a téli hónapokra.

Masala Chai – Ez a teakeverék aromás összetevőket – például fahéjat, gyömbért, kardamomot, szegfűszeget és fekete borsot – tartalmaz. Fűszeres-édeskés íze felmelegíti a testet és a lelket.

Bodzabogyótea – Kellemes, édeskés íze miatt igazi téli kedvenc, ráadásul jót tesz a légutak egészségének, és antioxidánsokat is tartalmaz. Bátran kombinálhatjuk fahéjjalvagy gyömbérrel is.

Gyömbértea – A gyömbér pikáns, csípős íze tökéletes kiegészítője lehet a fagyos reggeleknek. Más gyógynövényekkel – például bodzával vagy citromfűvel – keverve a nyugodt alváshoz is hozzájárulhat.

Rooibostea – A természetesen koffeinmentes és ásványi anyagokban gazdag rooibos egy édes teaalapanyag. Egy pici növényi tejjel vagy néhány csepp citruslével kiegészítve is fogyaszthatjuk.

Édesgyökértea – A természetesen édes édesgyökér nagyszerű alapanyaga lehet a délutáni vagy esti nyugtatóteának. Fahéjjal vagy édesköménnyel is vegyíthető a még nagyobb élményért.

Tulsi (szent bazsalikom) tea – A tulsit az ájurvédikus orvoslás a „gyógynövények királynőjeként” emlegeti. Enyhén fűszeres, szegfűszeges jegyeivel csodálatos nyugtató ital lehet a hűvösebb napokon.

Kamillatea – A kamilla nem csak lefekvés előtt fogyasztható. Ha például fahéjjal vagy gyömbérrel kombináljuk, segít egész napra melegen tartani a testünket – írta meg a hazipatika.com.