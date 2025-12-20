2026. január 8., csütörtök

A magnézium orvosi rendelvény nélkül halálos lehet?

Érdemes konzoltálni háziorvosával

 2025. december 20. szombat. 8:01
A magnézium-kiegészítők öngyógyítása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Erről Elena Malysheva terapeuta és tévés műsorvezető, valamint German Gandelman kardiológus beszélgetett az „Élj egészségesen!” című műsorban.

A magnézium orvosi rendelvény nélkül halálos lehet?
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Monika Skolimowska

Malysheva szerint a magnézium szakorvosi tanács nélküli fogyasztása növeli a túladagolás kockázatát. A kardiológus elmagyarázta, hogy a túlzott magnézium hatással van az idegrendszerre: nagy koncentrációban gátolja az agyi aktivitást, ami zavartságot okozhat. Továbbá a túlzott magnéziumbevitel gyakran súlyos izomgyengeséggel jár.

Az orvosok hangsúlyozták, hogy súlyos esetekben a túladagolás rendkívül veszélyes következményekkel járhat. Gandelman megjegyezte, hogy a megengedett magnéziumszint jelentős túllépése szívmegállás kockázatát hordozza magában.

Elena Malysheva emlékeztette az embereket a mikrotápanyag ajánlott napi bevitelére. Nők számára az ajánlott napi bevitel 320 milligramm, férfiak számára pedig 420 milligramm. A szakértők azt is mondják, hogy az egészséges táplálkozás segít fenntartani a normál magnéziumszintet: az olyan élelmiszerek, mint a hajdina, a rizs és a burgonya elegendő mennyiségben tartalmazzák ezt az elemet, így a pótlás szükségtelen, kivéve, ha orvosilag indokolt.

