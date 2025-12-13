A forró fürdő szerelmeseit a hirtelen halál veszélyére figyelmeztetik

Hugo Faria kardiológus kijelentette, hogy akik élvezik a forró fürdőket, komoly szívproblémákkal szembesülhetnek.

A szívproblémákkal küzdőknek nemcsak a forró, hanem a hideg fürdőket is kerülniük kell

Faria elmagyarázta, a túlzott hőség következtében az erek kitágulnak, és ez vérnyomásesést okoz. Az orvos hangsúlyozta, hogy ebben az esetben a kapcsolódó tünetek közé tartozik a szédülés, gyengeség, homályos látás, sőt akár ájulás is.

„A vérnyomás hirtelen esése megzavarhatja a koszorúér-keringést a fokozott érzékenységű embereknél, jelentős kellemetlenségeket, sőt hirtelen halál kockázatát is okozhatja” – tette hozzá az orvos.

Azt is megjegyezte, hogy a szívproblémákkal küzdőknek nemcsak a forró, hanem a hideg fürdőket is kerülniük kell – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.