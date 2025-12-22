Veszélyes lenyelni a rágógumit?

Veszélyes a rágógumi lenyelése? Számos tévhit kering erről a témáról. Anasztázia Gosztrousz gasztroenterológus elmagyarázza, hogy mikor lehet valóban káros az egészségre, és hogy érdemes-e aggódni egyetlen rágógumi lenyelése miatt.

A rágógumi tartós használata gyomorhurutot okozhat, és akkor még nem beszéltünk arról, mi történik, ha lenyeljük

A klasszikus rágógumi alapja egy emészthetetlen, rugalmas anyag (kaucsuk alap, polimerek). A gyomornedv nem tudja lebontani ezeket a szintetikus összetevőket ugyanúgy, mint az ételt.

„Az emberi emésztőrendszer nem sima cső, hanem egy erőteljes izmos szerv. Hullámszerű mozgások (perisztaltika) segítségével a gyomor és a belek előre tolják a tartalmukat. Az emészthetetlen elemek (például a zöldségekből vagy magvakból származó rostok) biztonságosan, természetes úton távoznak 24-72 órán belül. Ugyanez történik a lenyelt rágógumival is” – hangsúlyozta Gosztrousz.

Egy egészséges ember által véletlenül lenyelt rágógumi 1-3 napon belül kiürül a szervezetből, és semmilyen károsodást nem okoz.

A kockázat a rendszerességben és a mennyiségben, valamint az egyéni jellemzőkben rejlik.

„A fulladásveszély a legsúlyosabb és legközvetlenebb veszély, különösen a kisgyermekek számára. Egy ragacsos, rugalmas rágógumi elzárhatja a légutakat, ha a gyermek belélegzi, vagy sikertelenül próbálja meg lenyelni. A rágógumit semmiképpen sem szabad olyan kis gyermekek kezébe adni” – hangsúlyozta a szakember.

Egy másik veszély a bélelzáródás kockázata. Ha rendszeresen nagy mennyiségű rágógumit nyel le, az felhalmozódhat az emésztőrendszerben. Ezek a ragadós csomók összeragadnak, összekeverednek az élelmi rostokkal (például cellulózzal), és bezoárokat képeznek – idegen testeket, amelyek elzáródást okozhatnak. Világszerte vannak olyan esetek az orvosi gyakorlatban, amikor a rendszeresen rágógumit nyelt gyermekek beleiből eltávolították ezeket a „konglomerátumokat”. Ehhez naponta több darab rágógumit kell lenyelni hosszú időn keresztül, de a kockázat továbbra is fennáll.

Ezenkívül vannak egyéni kockázatok és következmények a gyomor-bél traktusra nézve.

Különösen a bélmozgási zavarokkal küzdő embereknél (például műtét után vagy bizonyos betegségek esetén) akár egyetlen eset is bonyolíthatja az áthaladást.

Irritábilis bél szindróma (IBS) esetén a rágógumi lenyelése súlyosbíthatja a tüneteket, például a puffadást, a fájdalmat és a bélproblémákat – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.