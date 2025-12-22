Hogyan lehet megkülönböztetni az influenzát a megfázástól?

Az influenzát a légutak és a tüdő más gyulladásos betegségeitől hirtelen és akut kezdete különbözteti meg – mondta Ivan Konovalov, a Pirogovi Egyetem Anya- és Gyermekegészségügyi Intézetének Gyermekfertőző Betegségek Tanszékének docense.

„Az influenzát hirtelen és akut kezdet jellemzi: a beteg gyakran nemcsak a napot, hanem az órát is meg tudja nevezni, amikor rosszul érezte magát. Néhány órán belül a hőmérséklet 39-40°C-ra emelkedik, amit súlyos fájdalmak, fejfájás és súlyos gyengeség kísér. Más légúti vírusfertőzésekkel ellentétben az orrfolyás enyhe lehet, de gyakran erős torokfájás jelentkezik, és száraz, szaggató köhögés jelentkezik” – jegyezte meg az orvos.

Az elmúlt években három fő vírustípus keringett: az A influenza két altípusa (H1N1 és H3N2) és az B influenza egy másik verziója (Victoria). Ezen specifikus törzsek ellen évente fejlesztenek vakcinát, minden alkalommal figyelembe véve a vírus szerkezetében bekövetkező apró változásokat – az úgynevezett antigén sodródást.

„Az influenza fő veszélye a szövődményeiben rejlik: vírusos tüdőgyulladás, szívizomkárosodás (szívizomgyulladás), az idegrendszert és a veséket érintő szövődmények, valamint az érrendszeri károsodás, amely vérzéssel járhat. A vírus az immunrendszert is gyengíti, utat nyitva a bakteriális fertőzéseknek. A védőoltás továbbra is a leghatékonyabb módja a súlyos betegségek és szövődmények megelőzésének. Az oltás optimális időpontja szeptember-október, de az influenzaszezonban is beadható, egészen tavaszig. Ez rendkívül fontos a veszélyeztetett csoportok számára: kisgyermekek, idősek, terhes nők (a második és harmadik trimeszterben), valamint krónikus betegségben szenvedők” – hangsúlyozta az orvos.

A védőoltáson kívül az egyszerű megelőző intézkedések is kritikus fontosságúak: a helyiségek szellőztetése, a szigorú kézhigiénia betartása és a zsúfolt helyek látogatásának minimalizálása a járványszezonban - írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.