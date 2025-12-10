2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Allergológus megnevezte a méz biztonságos napi adagját

Az igazi mézallergia ritka, de a tünetei személyenként eltérőek

MH
 2025. december 10. szerda. 6:22
Megosztás

A méz óvatosságot és szigorú adagolást igényel. Irina Estrina allergológus és immunológus nyilatkozott arról, hogy kik fogyaszthatnak mézet, mennyit és hogyan.

Allergológus megnevezte a méz biztonságos napi adagját
A méz fogyasztása többféle jótékony hatást gyakorol a szervezetre
Fotó: AFP/Leemage

A szakember szerint a méz előnyei az összetételéből fakadnak: fruktóz, glükóz, vitaminok (C, K, B-vitaminok), polifenolok és ásványi anyagok. Ez antimikrobiális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal ruházza fel. Naponta két evőkanál elegendő az immunitás támogatásához.

A gyorsan emészthető szénhidrátok nagy mennyisége miatt azonban a méz nemkívánatos lehet a cukorbetegek, az elhízás és más anyagcserezavarokban szenvedők számára – hangsúlyozta.

Az igazi mézallergia ritka, de a tünetei személyenként eltérőek. Ilyenek lehetnek bőrreakciók (csalánkiütés), orrfolyás, angioödéma, és ritka esetekben anafilaxiás sokk. Köhögés, emésztési zavarok, fejfájás és szédülés is előfordulhat.

Az orvos egy fontos részletre mutatott rá: a különböző mézfajták eltérő reakciókat válthatnak ki az egyes növények pollenje miatt. Az allergológus magyarázta, hogy valaki biztonságosan fogyaszthat hajdinamézet, de súlyos reakciója lehet a hársmézre. Egy egyszerű túladagolás is kiválthat allergiás reakciót, számol be a Sports.kz.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink