Melyik tejterméket érdemes fogyasztani reggelire

Aki figyel a megfelelő fehérjebevitelre, annak szinte elkerülhetetlen a tejtermékek fogyasztása. Sokan túrót vagy joghurtot választanak. Miért nem ez az optimális megoldás?

Egyre több ember ügyel arra, hogy elegendő fehérjét fogyasszon. A tejtermékek központi szerepet játszanak ebben: kiváló minőségű fehérjét biztosítanak, és egyúttal gazdagok kalciumban – többet, mint sok más élelmiszer. A fehérje emellett tartósan jóllakat, csökkenti az éhségrohamokat, és így segít a fogyásban.

De mi is a legjobb választás reggelire – joghurt, túró vagy skyr?

Az izlandiak titkos fegyvera: a Skyr-t. Ez a krémes tejtermék nem új trend, hanem egy több száz éves hagyomány, amely most végre meghódítja Európát – és jó okkal!

A Skyr elsőre leginkább egy sűrű, lágy túróra emlékeztet, de mégsem az. Valójában egy különleges tejkészítmény, amelyet Izlandon már a vikingek is fogyasztottak több mint ezer évvel ezelőtt. Kezdetben a hosszú, zord telek miatt készítették, hogy a tej tovább eltartható legyen.

A friss tejet először felmelegítik, majd lehűtik és baktériumkultúrákkal oltják be – hasonlóan a joghurthoz. Ezután a felesleges savót eltávolítják, és megszületik az a krémes, fehér finomság, amelyet ma Skyr néven ismerünk.

Érdekesség: a Skyr nevét az izlandi karácsonyi manók egyikéről, Skyrgámurról kapta.

Miért különösen egészséges a skyr?

A gyors válasz erre a kérdésre: skyr. Csak 0,2 g zsír 100 g-onként és 150 mg kalciummal a skyr ötvözi a túró és a joghurt egészségügyi előnyeit. A benne található fehérje elősegíti a kalcium felszívódását, míg a tejsavbaktériumok erősítik a bélflórát és támogatják az immunrendszert. Ezenkívül a skyr káliumot és magnéziumot is tartalmaz, amelyek szabályozzák a vérnyomást és megelőzhetik a szív- és érrendszeri betegségeket - írja a focus.de.

Joghurt: a tejsavbaktériumok határozzák meg a konzisztenciát

A joghurt előállításához a tejet speciális tejsavbaktériumokkal keverik össze, amelyek fermentálják a tejcukrot. A baktériumok típusa befolyásolja a joghurt ízét és állagát – a enyhe ízűtől a savanykásig. A görög joghurt különbözik a többitől, mert itt különösen sok baktériumot használnak. Ezért savanykásabb és a savó lassabban folyik le.

Túró: az oltóenzim biztosítja a szilárdságot

A túró a tejsavbaktériumok mellett oltóenzimmel is kezelik, amely borjúgyomorokból nyert enzimkeverék, amely a tejet aludtá teszi. Egyes változatok tejszínt is tartalmaznak, hogy növeljék a zsírtartalmat.

Skyr: krémes, szilárd és különösen fehérjében gazdag

A skyr előállítása hasonló a túróéhoz, szintén tejsavbaktériumokkal savanyítják és oltóval állítják elő. A túróhoz képest a skyr krémesebb, szilárdabb és ízében kissé savanykásabb. A skyr-t gyakran friss sajtnak nevezik, és egyesíti a túró és a joghurt előnyeit egy termékben.