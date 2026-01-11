2026. január 11., vasárnap

Mely téli cipőket érdemes kerülni?

Egy orvos figyelmeztetett

MH
 2026. január 11. vasárnap. 12:43
Télen különösen fontos körültekintően választani a lábbelit, mivel a rossz pár negatívan befolyásolhatja a láb egészségét – magyarázta Elena Smirnova flebológus kommentárjában.

Mely téli cipőket érdemes kerülni?
Képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

A szakember szerint a cipő nem lehet szűk, és nem szoríthatja a lábat vagy a vádlit. A túlzott nyomás megzavarja a normális vénás kiáramlást, ami viszont fokozott duzzanathoz vezet. Ez a probléma különösen a hideg évszakban válik súlyossá – hangsúlyozta az orvos.

Smirnova megjegyezte, hogy nemcsak a szűk cipők, hanem a rosszul illeszkedő talpak is okozhatnak kárt. Mind a teljesen lapos cipőket, mind a magas sarkú cipőket veszélyesnek nevezte. Az optimális sarok, mondta, körülbelül három-négy centiméter magas, ami nagyobb fiziológiai terhelést jelent a lábnak.

