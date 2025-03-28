Bulvár
A korrupciós botrány a királyi családot sem kíméli
Miközben Harry hercegnek szembe kell néznie azzal, hogy az édesanyja emlékére létrehozott jótékonysági szervezet valószínűleg pénzügyi csalások és korrupciós botrányok főszereplője volt az elmúlt egy évben, közben még a felesége viselkedése miatt is magyarázkodnia kell. Meghan Markle ugyanis néhány hónappal korábban vitába keveredett az alapítvány kuratórium elnöknőjével, aki most a balhék kereszttüzében áll.
Harry még 2006-ban alapította az afrikai nemi betegségek ellen küzdő szervezetét, a Sentebale-t barátjával és harcostársával, Lesotho hercegével, Seeisoval. A szervezetet Diana hercegné tiszteletére hozták létre, ugyanis ő élharcosa volt Afrika felzárkóztatásának. A héten azonban a két férfi bejelentette, hogy lemondanak a szervezeten belüli tisztségeikről és nem támogatják a jövőben az alapítványt. Visszalépésüket azzal magyarázták, hogy feloldhatatlan nézeteltérés támadt a szervezet vezetősége és a kuratóriumi elnöknő, Dr. Sophie Chandauka között. A hercegek egy hosszú közleményben arról beszéltek, hogy a szervezet vagyonkezelője problémákat tárt fel az alapítvány működése során és a szálak az elnöknőnél futnak össze. Állításuk szerint ők felkérték a hölgyet, hogy mondjon le az igazgatói posztjáról, ő azonban ezt nem tette meg, helyette beperelte a vagyonkezelőt.
Nem kellett sokat várni Chandauka válaszára sem, az elnöknő szintén a sajtón keresztül üzent a hercegeknek – számolt be róla a sajtó.
Minden, amit a Sentebale-ban teszek, azt a szervezet integritásáért teszem, és azért, hogy segítsek a rászoruló fiataloknak. Cselekedeteim mindenkivel szemben méltányosak voltak, társadalmi státusztól és anyagi helyzettől függetlenül. Vannak azonban olyan emberek, akik azt hiszik, hogy a törvény felett állnak és az áldozati kártyát kijátszva bántalmazhatnak embereket. Az áldozati szerep mögött valójában csak egy nő áll, aki meg merte fújni a sípokat, hogy rossz a vezetőség, gyenge a menedzsment, és a hatalommal való visszaélés, a zaklatás és a nőgyűlölet. Ez után következett a leleplezés. Jelenleg nem mondok erről az ügyről többet - nyilatkozta a kuratóriumi elnök. Felszólalása után beperelte a vagyonkezelőt.