Autó-motor

Egy elegáns SUV

Teszt: DS 7 BlueHDi

BG
 2026. január 9. péntek. 12:19
A DS 7 BlueHDi Édition France klasszikus receptre épít: egy elegáns, tágas, kényelmes SUV, gazdag felszereltséggel, dízelmotorral és automatával.

Egy elegáns SUV
DS 7 BlueHDi Édition France
Fotó: SportVerda

Motor, váltó, futómű
A hajtáslánc alapja az 1,5 literes, négyhengeres dízel (BlueHDi). A 131 lóerős teljesítmény kevésnek tűnhet egy másfél tonnás kasztnihoz, de sokat javít az összképen a 300 Nm-es nyomaték, amely már alacsony fordulaton is rendelkezésre áll.

DS 7 BlueHDi Édition France
DS 7 BlueHDi Édition France
Fotó: SportVerda

A 0–100 km/órás gyorsulás így sem túl mutatós, 10,9 másodperc, de a rugalmasság elég jó. A nyolcfokozatú automata váltó finoman, észrevétlenül dolgozik, országúton és autópályán alacsonyan tartja a fordulatot. A futómű határozottan komfortos hangolású, rossz utakon is nagyon jól vasalja az úthibákat.

DS 7 BlueHDi Édition France belső
DS 7 BlueHDi Édition France belső
Fotó: SportVerda
DS 7 BlueHDi Édition France belső
DS 7 BlueHDi Édition France belső
Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?
A DS 7 BlueHDI tehát nem sportos, de nem is akar az lenni. Hosszú utakon kifejezetten pihentető vezetni, a plug-in hibrid hajtáslánchoz képest kiegyensúlyozottabb, kiforrottabb benyomást kelt a dízel. A kormányzás kicsit túlszervózott, és kevés visszajelzést nyújt, de így is pontos irányíthatóságot biztosít.

DS 7 BlueHDi Édition France belső
DS 7 BlueHDi Édition France belső
Fotó: SportVerda
DS 7 BlueHDi Édition France belső
DS 7 BlueHDi Édition France belső
Fotó: SportVerda

Utastér
Belül egyedi dizájn fogad, ahogy azt a márkától megszokhattuk, bár a DS jellegzetes rombuszmotívumaiból ezúttal egy kicsit kevesebbet adagoltak a tervezők. Pont jó így. Az elegáns Alcantara kárpitból a műszerfalra is jutott, az összkép harmonikus, de egy kicsit komor. Jól mutatnak a fémszínű dekorbetétek, fekete zongoralakk felületből pedig szerencsére alig van.

DS 7 BlueHDi Édition France belső
DS 7 BlueHDi Édition France belső
Fotó: SportVerda
DS 7 BlueHDi Édition France hátsó ülések
Fotó: SportVerda
DS 7 BlueHDi Édition France hátsó ülések
Fotó: SportVerda

A digitális kijelzők nagyon szépek, de a menük logikáját szokni kell, és a reakcióidejük nem a legjobb. A kezelőszerveket logikusan helyezték el, kivéve a középkonzolra költöztetett ablakemelőket. Van tekerős hangerőszabályzó, de külön klímapanel sajnos nincs. Megtartották a motorindító gomb középső-felső pozícióját, fölötte viszont nincs már kiforduló analóg óra.

DS 7 BlueHDi Édition France csomagtartó
Fotó: SportVerda
DS 7 BlueHDi Édition France csomagtartó
Fotó: SportVerda

A helykínálat elöl-hátul bőséges, négy felnőttnek hosszabb utazásra tökéletes, ahogy az 555 literes csomagtartó is, melynek ajtaja motoros, és láblendítéssel is vezérelhető. A zajszigetelés példás, és az audiorendszer is szépen szól.

DS 7 BlueHDi Édition France műszerfal
Fotó: SportVerda
DS 7 BlueHDi Édition France műszerfal
Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?
A tesztátlag 6,2 liter lett, ami egy ekkora SUV-tól nagyon kedvező eredmény.

DS 7 BlueHDi Édition France
DS 7 BlueHDi Édition France
Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda

