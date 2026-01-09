Egy elegáns SUV

Motor, váltó, futómű

A hajtáslánc alapja az 1,5 literes, négyhengeres dízel (BlueHDi). A 131 lóerős teljesítmény kevésnek tűnhet egy másfél tonnás kasztnihoz, de sokat javít az összképen a 300 Nm-es nyomaték, amely már alacsony fordulaton is rendelkezésre áll.

DS 7 BlueHDi Édition France Fotó: SportVerda

A 0–100 km/órás gyorsulás így sem túl mutatós, 10,9 másodperc, de a rugalmasság elég jó. A nyolcfokozatú automata váltó finoman, észrevétlenül dolgozik, országúton és autópályán alacsonyan tartja a fordulatot. A futómű határozottan komfortos hangolású, rossz utakon is nagyon jól vasalja az úthibákat.

DS 7 BlueHDi Édition France belső Fotó: SportVerda

DS 7 BlueHDi Édition France belső Fotó: SportVerda

Milyen vezetni?

A DS 7 BlueHDI tehát nem sportos, de nem is akar az lenni. Hosszú utakon kifejezetten pihentető vezetni, a plug-in hibrid hajtáslánchoz képest kiegyensúlyozottabb, kiforrottabb benyomást kelt a dízel. A kormányzás kicsit túlszervózott, és kevés visszajelzést nyújt, de így is pontos irányíthatóságot biztosít.

DS 7 BlueHDi Édition France belső Fotó: SportVerda

DS 7 BlueHDi Édition France belső Fotó: SportVerda

Utastér

Belül egyedi dizájn fogad, ahogy azt a márkától megszokhattuk, bár a DS jellegzetes rombuszmotívumaiból ezúttal egy kicsit kevesebbet adagoltak a tervezők. Pont jó így. Az elegáns Alcantara kárpitból a műszerfalra is jutott, az összkép harmonikus, de egy kicsit komor. Jól mutatnak a fémszínű dekorbetétek, fekete zongoralakk felületből pedig szerencsére alig van.

DS 7 BlueHDi Édition France belső Fotó: SportVerda

DS 7 BlueHDi Édition France hátsó ülések Fotó: SportVerda

A digitális kijelzők nagyon szépek, de a menük logikáját szokni kell, és a reakcióidejük nem a legjobb. A kezelőszerveket logikusan helyezték el, kivéve a középkonzolra költöztetett ablakemelőket. Van tekerős hangerőszabályzó, de külön klímapanel sajnos nincs. Megtartották a motorindító gomb középső-felső pozícióját, fölötte viszont nincs már kiforduló analóg óra.

DS 7 BlueHDi Édition France csomagtartó Fotó: SportVerda

A helykínálat elöl-hátul bőséges, négy felnőttnek hosszabb utazásra tökéletes, ahogy az 555 literes csomagtartó is, melynek ajtaja motoros, és láblendítéssel is vezérelhető. A zajszigetelés példás, és az audiorendszer is szépen szól.

DS 7 BlueHDi Édition France műszerfal Fotó: SportVerda

Mennyit fogyaszt?

A tesztátlag 6,2 liter lett, ami egy ekkora SUV-tól nagyon kedvező eredmény.

DS 7 BlueHDi Édition France Fotó: SportVerda

teszt és fotó: BG, SportVerda