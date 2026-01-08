Nem mindegy, milyen téli gumival vágunk neki a havas útnak

Vezetéstechnikai szakember árulta el, mire kell odafigyelni a téli gumik választásánál és elmondta, azt is, hogy mit kell tennünk, ha elkezd farolni az autó a csúszós úton.

Csörgő László a Mandinernek nyilatkozva rendkívül fontosnak nevezte a megelőzést, a felkészülést. Az autós oktató – aki a délelőtt folyamán több kicsúszott autóval találkozott – hangsúlyozta, hogy nyári gumikkal meg se kíséreljünk elindulni ilyen időben. Ám, ahogy felhívta a figyelmet, az sem mindegy, hogy milyen a téli gumiabroncsunk.

„Ellenőriznünk kell, hogy milyen évjáratú téli gumi van az autón, mert a gumiból a szilikátok egy idő után elpárolognak” – hívta fel a figyelmet.

Ez azt jelenti, hogy elveszti a tapadását, nem lesz elasztikus a gumi. Ha van egy 5-6-7 éves téli gumink, ami nem jól volt tárolva, akkor az ugyanolyan, mintha nyári szettünk lenne.

Csörgő László felhívta a figyelmet az autó letakarítására is. Az oktató szerda délelőtt is számos olyan autót látott, amelynek a tetején ott volt 15-20 centi hó. Ez veszélyes dolog, hiszen az autó melegszik menet közben, hőt bocsát ki magából, a hó pedig elolvad a tetején.

„Egy kanyarnál pedig az egész lerepül, vagy egy fékezésnél rázuhan a szélvédőre/motorháztetőre” – emelte ki, hozzátéve, hogy ezért már több nyugati országban büntetnek.

Az oktató arról is beszélt, hogy hiába gondoljuk, hogy lassan közlekedünk, igenis van annál még lassabb! „Ilyen időben is a tapadás az egyik legfontosabb irányítója az autónak, és a megfelelő gáz és a fékpedál kezeléssel tudunk érdemben előre haladni” – magyarázta.

Kanyarban fontos, hogy még előtte fékezzünk és egyébként is kerüljük el a pánikszerű fékezést. Nagyon sokszor látjuk, hogy ha hirtelen megcsúszik az autó, akkor azonnal rátapos az ember a fékre. És bár van a modern autókban ABS és kipörgésgátló, ettől még csúszós úton nem lesz rövidebb a fékút - tette hozzá a szakember.

"Ha már farolni kezd az autó, akkor gázelvétel mellett a sebváltót lejjebb kapcsolva motorfékkel próbáljuk meg lassítani az autót és a kitörés irányába kormányozni" - mondta. Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyobb utakat takarítják, de a kisebbeket nem, ezért az útfelületek változására is nagyon fontos odafigyelni.