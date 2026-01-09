Nem hagyja magára a gazdákat a bajban a kormány a Bászna Gabona Zrt. ügyében sem! - szögezte le Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalán közzétett videobejegyzésében csütörtökön.

Hozzátette: az agrártárcához kétségbeesett gazdák fordultak segítségért, miután a Bászna Gabona Zrt. az általuk felvásárolt gabona vagy az elvégzett szolgáltatás ellenértékét nem fizeti ki határidőre, a felvett előleggel nem számol el vagy a nála letárolt termény sorsa lett bizonytalan. A szerződésben vállalt kötelezettségeit a cég nem teljesíti, ezt a kormány nem hagyja szó nélkül - jelezte a miniszter.

Az ügyben vizsgálat indult, a kormány döntése értelmében a kis- és középvállalkozásoknak minősülő partnerek követeléseit az állam megtéríti, a részletek kidolgozása folyamatban van - közölte.

„Számíthatnak a bajba jutott üzletfelek a kormányra, nem fogjuk a diszkontálást alkalmazni” - fogalmazott a tárcavezető, jelezve: ha a bíróság elrendeli a cég felszámolását, a kormány élni fog a kiemeltté nyilvánítás lehetőségével, így az általános ügymenethez képest jelentősen gyorsabb eljárásra lehet számítani.

Nagy István elmondta: olyan szabályok kialakításán dolgozunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a tavaszi munkálatokhoz szükséges forrás a gazdálkodók számára biztosított legyen. Ehhez azonban az érintettek közreműködésére is szükség lesz, ezért azt kérte, hogy figyeljék a jövő héten megjelenő részletekben szereplő határidőket.

„A tisztes munka árát meg kell fizetni! Ez becsület dolga és törvényi kötelezettség is! A kormány helyt fog állni és garantálja, hogy a károsultak a pénzükhöz jussanak!” - húzta alá a miniszter.