Tovább terjed a végzetes betegség

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) újabb Somogy vármegyei telepeken mutatta ki az Aujeszky-betegséget.

A Nébih járványügyi zárlatot rendelt el egy sertéstartó vállalkozás három telepén

A somogyszobi telep mellett a böhönyei és a Nagybaráti-pusztai telepeken is felütötte fejét a sertésekre veszélyes betegség. Megkezdték a fertőzött telepek mentesítését, írja a sonline.hu.

Aujeszky-betegség vírusának jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a sertéstartó vállalkozás további kettő, szintén Somogy vármegyében működő telepén. A hatóság azt közölte: a fertőzött állományok esetében a hatósági intézkedések folyamatban vannak, a telepeken járványügyi zárlatot rendeltek el.