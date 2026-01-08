2026. január 8., csütörtök

Tovább terjed a végzetes betegség

Újabb lezárások Somogyban

MH
 2026. január 8. csütörtök. 16:09
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) újabb Somogy vármegyei telepeken mutatta ki az Aujeszky-betegséget.

Tovább terjed a végzetes betegség
A Nébih járványügyi zárlatot rendelt el egy sertéstartó vállalkozás három telepén
Fotó: AFP/Jaime Reina

A somogyszobi telep mellett a böhönyei és a Nagybaráti-pusztai telepeken is felütötte fejét a sertésekre veszélyes betegség. Megkezdték a fertőzött telepek mentesítését, írja a sonline.hu.

Aujeszky-betegség vírusának jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a sertéstartó vállalkozás további kettő, szintén Somogy vármegyében működő telepén. A hatóság azt közölte: a fertőzött állományok esetében a hatósági intézkedések folyamatban vannak, a telepeken járványügyi zárlatot rendeltek el.

