Hihetetlen áron árulják a balatoni jégtörő Hummert

Sokan még ma is emlékeznek arra a téli napra, amikor két hatalmas amerikai terepjáró alatt beszakadt a Balaton jege. Az esetből országos hír lett, a történet pedig legendává vált. Most, közel tizennégy évvel később újra előkerült az egyik ikonikus jármű, és az ára legalább akkora meglepetést okoz, mint annak idején a baleset.

Tizennégy évvel ezelőtt történt az egyik legismertebb balatoni téli incidens, amikor Balatonakarattyánál, a Gumirádli strandnál két Hummer H2-es terepjáró hajtott rá a tó jegére. A jég nem bírta el a több tonnás járműveket, és mindkét autó beszakadt. A sofőröknek sikerült partra evickélniük, a rendőrök pedig meleg teával és ruhával segítették őket. Személyi sérülés nem történt, de az eset hosszú időre emlékezetes maradt. A balatoni Hummer beleégett a köztudatba, idézi fel az esetet a VEOL.

A járműveket másnap speciális eszközökkel húzták ki a Balatonból, a sofőrök ellen pedig szabálysértési eljárás indult a jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt. Akkoriban az is kiderült, hogy az egyik Hummer beszakadása után a másik sofőr segíteni próbált, ám végül ő is pórul járt.

Most, az évforduló közeledtével újra reflektorfénybe került az egyik „világhírű” balatoni Hummer. A 2006-os évjáratú, fekete színű, 5,9 literes V8-as benzinmotorral szerelt Hummer H2 eladóvá vált. A jármű 77 ezer kilométert futott, összkerékhajtású, automata váltós, bőr belsővel és számos extrával felszerelt, állapota a hirdetés szerint normál, üzemképes, mindennapi használatra alkalmas.

Az ár azonban sokakat meglephet: a Hummer vételára 14 690 000 forint, amelyhez további regisztrációs adó társul, magyarországi forgalomba helyezés esetén a vételár 15 millió forint. A hirdetés külön kiemeli, hogy az autó reklámértéke jelentős, hiszen a balatoni jégbeszakadás miatt máig az egyik legismertebb terepjáró az országban. Úgy tűnik, a Balaton jegén eltöltött néhány perc még másfél évtizeddel később is komoly értéket képvisel.