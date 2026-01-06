Vidék
Rendkívül sikeres a vidéki otthonfelújítási program
Már több mint negyvenezren igényelték
Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője
Fotó: Facebook/Palóc André
Palóc André a videóban elmondta, hogy az igénylők között 18 ezernél is több a nyugdíjas ember.
Az igényelt támogatási összeg átlagosan 1,9 millió forint volt, és több mint 31 500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is; eddig 56 milliárd forintot fizettek ki, amiből 24,3 milliárd forintot nyugdíjas igénylők számára utaltak – tette hozzá.
A vidéki otthonfelújítási program is mutatja, népszerű megoldásról van szó, és a magyar kormánynak továbbra is kiemelten fontos a vidéken élők sorsa – fogalmazott Palóc André.