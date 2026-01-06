Vidék
Megdöbbentő fotók az Esztergomban bevásárló szarvasról
Úgy tűnt, egyáltalán nem fél az emberektől
Elképesztő látvány fogadta a járókelőket vasárnap Esztergomban, ugyanis egy csodaszép, hatalmas agancsos szarvas jelent meg a semmiből, az egyik bevásárlóközpontnál. Az állat a szokottnál jóval barátságosabb volt, még közeli fényképeket is engedett magáról.
Szarvas sétálgatott a bevásárlóközpontnál
Elképesztő képeket osztott meg a Dorog-Esztergom térségének időjárása nevű Facebook-oldal. Az egyik követőjük fotóját mutatták meg, aki Esztergomban, egy bevásárolni induló szarvast fotózott. Az állat a közeli áruházig jutott el, ahol szemlátomást elég jól érezte magát, hiszen még a kíváncsiskodó járókelők sem zavarták őt.
A közösségi oldalon a kommentelők azonnal félteni kezdték az állatot:
Nehogy valamelyik helyi vadász kilője, a gyönyörű „koronája” miatt
– írta az egyikük.
Míg egy másikuk reméli, hogy hazatalál.
Elképesztő állat! Remélem nem esik bántódása és épségben hazatalál
– írta egy nő.
Eltévedhetett és éhes is lehet. Vissza kellene segíteni őt a természetes környezetébe
– aggódott egy férfi is.
Persze voltak olyanok, akiket felettébb mulattatott a látvány:
A JYSK-be ment vásárolni? Lehet, hogy kiegészítőt keresett a lakásába
– nevetett az egyikük.
Miközben fotózgatták a járókelők a szarvast, addig az körbesétálta az áruházat, majd bement a kocsik közé a parkolóba is szétnézni, de végül tovább állt - írta meg a Ripost.