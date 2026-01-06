Megdöbbentő fotók az Esztergomban bevásárló szarvasról

A csodaszép állat még a gyönyörködő járókelőket is közel engedte magához, hogy le tudják fotózni. A hatalmas agancsos szarvas könnyedén sétálgatott a bevásárlóközpontnál, majd egyszer csak tovább állt.

Elképesztő látvány fogadta a járókelőket vasárnap Esztergomban, ugyanis egy csodaszép, hatalmas agancsos szarvas jelent meg a semmiből, az egyik bevásárlóközpontnál. Az állat a szokottnál jóval barátságosabb volt, még közeli fényképeket is engedett magáról.

Szarvas sétálgatott a bevásárlóközpontnál

Elképesztő képeket osztott meg a Dorog-Esztergom térségének időjárása nevű Facebook-oldal. Az egyik követőjük fotóját mutatták meg, aki Esztergomban, egy bevásárolni induló szarvast fotózott. Az állat a közeli áruházig jutott el, ahol szemlátomást elég jól érezte magát, hiszen még a kíváncsiskodó járókelők sem zavarták őt.

A közösségi oldalon a kommentelők azonnal félteni kezdték az állatot:

Nehogy valamelyik helyi vadász kilője, a gyönyörű „koronája” miatt

– írta az egyikük.

Míg egy másikuk reméli, hogy hazatalál.

Elképesztő állat! Remélem nem esik bántódása és épségben hazatalál

– írta egy nő.

Eltévedhetett és éhes is lehet. Vissza kellene segíteni őt a természetes környezetébe

– aggódott egy férfi is.

Persze voltak olyanok, akiket felettébb mulattatott a látvány:

A JYSK-be ment vásárolni? Lehet, hogy kiegészítőt keresett a lakásába

– nevetett az egyikük.

Miközben fotózgatták a járókelők a szarvast, addig az körbesétálta az áruházat, majd bement a kocsik közé a parkolóba is szétnézni, de végül tovább állt - írta meg a Ripost.