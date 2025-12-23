2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Vidék

Prémium minőségű tej termelésére képes szarvasmarhákat tenyésztettek

Könnyebben lesz emészthető ez a termék

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 14:32
Megosztás

Prémium minőségű tej termelésére képes szarvasmarha-állomány tenyésztéstechnológiáját fejlesztette ki a Bóly Zrt. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa közel 800 millió forintos fejlesztési forrás felhasználásával.

Prémium minőségű tej termelésére képes szarvasmarhákat tenyésztettek
Ez a tej a jövőben egyre nagyobb szerepet kaphat a táplálkozásban
Fotó: AFP/Phanie/GARO

A Bonafarm Csoporthoz tartozó Bóly Zrt. MTI-hez eljutatott közleménye szerint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 775 millió forintos vissza nem térítendő támogatása révén olyan tejelő szarvasmarha-állományt hoztak létre, amely csak A2 típusú tejet termel.

Az ilyen tej – egyes nemzetközi kutatások szerint – könnyebben emészthető, így a jövőben egyre nagyobb szerepet kaphat a táplálkozásban – jelezték.

A projekt során a szakemberek az elmúlt években több mint 3500 tehén genetikai állományát vizsgálták meg azért, hogy megtalálják a nagy termelésű, egyben csak A2 típusú tejet termelőket.

Ezekkel az értékes egyedekkel – célpárosítások és laboratóriumi megtermékenyítések révén – a célnak megfelelő embriókat állítottak elő. Ezzel olyan génbankot alapoztak meg, amely egyrészt hozzájárul a Bóly Zrt. tehenészete kitűzött céljának megfelelő genetikai fejlesztéshez, másrészt géntartalékként is szolgál – hívták fel a figyelmet.

A MATE szakemberei olyan kísérleti rendszert dolgoztak ki, amely lehetővé teszi az embriók genetikai előválogatását. Ez a módszer a jövőben felgyorsítja az A2 tejet termelő állomány bővítését, és hozzájárul egy egészséges, magas genetikai értékű, hosszú távon fenntartható populáció kialakításához.

A korszerű tenyésztéstechnológiai eljárással létrehozott, a kívánt genetikai tulajdonságokkal rendelkező állatok tejtermelését, tejösszetételét a Bóly Zrt. tehenészeti telepén, üzemi körülmények között vizsgálták a projektben.

Az együttműködés során meghatározták azokat az állattartási és tenyésztési technológiákat is, amelyek alkalmazásával gazdaságosan állítható elő jó minőségű A2 tej – olvasható a közleményben.

A csaknem 600 főt foglalkoztató Bóly Zrt. az MTI érdeklődésére korábban közölte: olyan új, üzletileg hasznosítható tenyészállatok, szaporítóanyagok és nyerstej előállítása vált lehetővé a programmal, amelyek a jövőben elősegíthetik az árbevétel és a jövedelmezőség növelését, így a vállalat további fejlődését és a munkahelyek megőrzését.

A szántóföldi növénytermesztéssel, sertéstenyésztéssel és tejelő szarvasmarhák tenyésztésével, valamint a vadgazdálkodással foglalkozó Bóly Zrt. 2024-ben 28,55 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 1,01 milliárd forintos eredményt ért el, míg egy évvel korábban 29,14 milliárd forintos bevételre és 959 millió forintos profitra tett szert.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink