2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć
Új típusú szilveszterek
Rab Irén

Vélemény és vita

Új típusú szilveszterek

Pontosan tíz éve, 2015-ben kezdődött az új típusú szilveszter Nyugat-Európában

2026. január 4. vasárnap. 15:1
Megosztás

Pontosan tíz éve, 2015-ben kezdődött az új típusú szilveszter Nyugat-Európában. A kísérleti terep Köln volt, meglepetés buli, senki nem számított rá. A hazaiak, mármint a németek inkább hagyományos terrortámadásra számítottak, le is zárták a müncheni pályaudvart. Köln nem volt a titkosszolgálat látókörében, nem is volt erősített védelem, hiszen a bajor vagy a „nemzet” fővárosára összpontosították a rendvédelmi erőket. „Általában békésen ünnepelnek, bár röviddel éjfél előtt a pályaudvar előtti teret, a dómhoz vezető lépcsőfeljáró körzetében ki kellett üríteni, hogy a mintegy ezer ünneplő körében a pirotechnikai ezközök gyújtogatásából keletkezett tömegpánikot megakadályozzuk.” – szólt a rendőri jelentés, de még ez a tömegpánikra utaló megjegyzés sem érte el a nyilvánosság ingerküszöbét, hallgatott róla a média és a politika is. Négy napig csak a megbízhatatlan közösségi médiában voltak szórványpanaszok, segélykiáltások, miközben kilencven feljelentés érkezett a kölni rendőrségre, ennek harmada szexuális zaklatás miatt. Úgy csepegtek az információk, mint hajdan a csernobili katasztrófáról.

Az ötödik nap reggelén aztán megjelent a képernyőn a rendőrszakszervezet megtört vezetője és váratlanul a szilveszteri rendőri tehetetlenségéről vallott. A bűnözés új dimenziója jelent meg Németországban, olyan, amivel eddig sosem találkoztak, ezért nem ismerték föl, és ezért voltak tehetetlenek vele szemben. Nemcsak Kölnben, hanem a többi német nagyvárosban is. A petárdákat nem a levegőbe, hanem vízszintesen lőtték ki, ráirányozva a rendőrökre, ártatlan civilekre. A nagy felfordulásban migránsbandák molesztálták a kísérő nélküli lányokat, kultúrájuk szerinti módon erőszakoskodtak velük. Ki nem mondták volna, hogy az elkövetők migránsok voltak, többségük az észak-afrikai MAHREB államokból. Egy felelős politikust sem lehetett találni napokig, aki nyilatkozott volna, állítólag mindenki az év végi szabadságát töltötte.

A kölni sikeren felbuzdulva 2016-ban a kvóta szerint szétosztott tartományi migránstáborokból a fiúk mind Kölnbe igyekeztek, hogy új típusú óév-búcsúztató hagyományt teremtsenek. Tehették, mert a menekülttáborokból szabadon ki-be járhatnak, és a német igazságszolgáltatás most sem volt a helyzet magaslatán. Három évbe telt, míg lezárták a 2015-ös ügyet, minden hatodik azonosított elkövető ellen indítottak csak eljárást, és mindössze 32 embert ítéltek el garázdaságáért a 290 gyanúsítottból. Egyrészt azért, mert jó néhányan egyszerűen eltűntek a hatóságok látóköréből, másrészt nagy volt a Németországban élő muszlimok tiltakozása. Szerintük a szilveszteri események óta elharapódzott a muszlimok és a menekültek elleni gyűlölet. „A rasszizmusnak, a gyűlölködés új dimenziójának lehetünk a tanúi – állítják.

Viszont a bűnözés „új dimenziója” hagyománnyá vált Németországban, bár, hogy ne legyen olyan unalmas, az elkövetők évről évre újítanak mindig valamit. Az apokaliptikus káoszba fordulás 2022 szilveszterén történt. Ezen az éjszakán a nagyobb német városokban polgárháborús állapotok uralkodtak. Migrációs hátterű fiatalok támadtak az alkotmányos rend őreire, és a rendőrség tehetetlen volt az elszabadult erőszakkal szemben. Berlin no-go zónáiban autókat borítottak lángba, az oltásra érkező önkéntes tűzoltókat vízszintesen irányított rakétákkal lőtték, de ugyanez jutott a segítségül érkező rendőröknek és mentősöknek is. Szakértők szerint azért ők váltak a tervezett vagy véletlenszerű támadások célpontjává, mert ők testesítik meg a társadalmi stabilitást, az állam rend- és biztonságpolitikáját. A „demokratikus jogállam” megadta magát.

Felkészülhettek volna, mert sok jel mutatott az erőszak eszkalálódásának irányába. De az idők során csak annyi változott, hogy legalább nevén merik nevezni a történteket és a szereplőket. Az újságok végre aszociális, öntörvényű migráns csőcselékről, párhuzamos társadalomról, integrálhatatlan tömegről, szubproletariátusról és veszélyes bűnözői magatartásról írnak. Migrációs hátterű migráció-szakértő szerint ezek az emberek gyengének tartják Németországot, ezért utasítják el az alkotmányos törvényeket. A rendőrszakszervezet vezetője szerint a probléma oka, hogy a politika fegyvertelenné tette a rendőrséget, megnyirbálta az intézkedési jogköröket, nem léphetnek fel határozottan, mert azonnal rasszistának és erőszakosnak bélyegzik őket. Az erőszak városi jelenség, állítja a politika, különböző bűnözői csoportok különböző társadalmi közegből érkeznek, nem feltétlenül a migrációs hátterű fiatalok köréből. A megoldást egyesek a petárdázás betiltásában látják, mások rögtön opponálnak: nem szabad a polgárok tűzijátékhoz való demokratikus jogát korlátozni. És a tűzijáték hagyományaira hivatkoznak.

Ki lehet-e védeni a szilveszteri apokalipszist? Mi a megoldás? Idén Berlinben az Alexanderplatzon kivetítőn lehetett olvasni, hogy ez a nagy kelet-berlini tér petárdamentes terület, itt rendőri felügyelet alatt békében lehetett ünnepelni. A Brandenburgi-kaputól a Győzelmi emlékműig (Siegessäule) vezető sugárúton hivatalos városi tűzijátékot hirdettek, 25 000 ingyenjegyet osztottak szét az érdeklődőknek. Szerencsére az újnémeteket nem vonzotta ez a közeg, ők inkább Neukölln és Moabit városrészeiben (aki járatos Berlinben, az tudja, hogy ezek a no-go zónák) rakétákkal és petárdákkal lőtték a rendfenntartókat. A berlini rendőrség szilveszter éjjelén több mint 400 embert tartóztatott le a tűzijátékok visszaélésszerű használatáért. Gyors bírósági eljárásokra és szigorú büntetésekre lenne szükség, de legtöbbjüket már szabadon is engedték. A tűzoltóság Berlin területén összesen 1830 bevetést hajtott végre az éjszaka folyamán. Ezek közül 643 tűzeset, 971 mentési és betegszállítási bevetés, 216 műszaki segítségnyújtás volt. A mentőegységek és járművek ellen tizenegy erőszakos támadást regisztráltak. A számok nagyjából megegyeznek az előző évek adataival, azaz idén nem romlott tovább a helyzet.

Körülbelül húsz rendőr szenvedett könnyű sérüléseket. Az előző években egyes berlini városrészekben előfordult nagyobb összecsapások azonban ezúttal nem voltak. „Ebben a tekintetben összességében jó szilveszteri éjszaka volt” – összegezte a berlini rendőr szakszervezet egyik alelnöke, bár óva intett a szilveszteri éjszaka túlzottan pozitív értékelésétől. „Aki azt állítja, hogy az éjszaka nagyrészt békésen telt, az elhallgatja a rendfenntartó erők ellen elkövetett célzott támadásokat” – jegyezte meg.

Hamburgban 1.398 rendőrségi bevetés történt, ez ugyan háromszázzal több, mint tavaly, és tíz rendőr sérült meg, de aggodalomra semmi ok. A helyiek többsége békés pezsgőkoccintással hagyta maga mögött az óévet. Hamburg a klímavédő aktivisták fellegvára, a város forgalmas helyein újév reggelén a köztisztasági hivatal összesen 16 tonna hulladékot, főként üvegszilánkokat, palackot, csomagoló anyagokat és kilőtt petárdákat gyűjtött össze. A hamburgi köztiszta szóvivője a lakosság fokozott tudatosságával magyarázta ezt a fejleményt, mivel a tavalyihoz képest 3 tonnányit csökkent a veszélyes hulladék. „A tendencia pozitív” – mondták. Higgyük el!

Nem akarom a teljes szilveszteri statisztikát felsorolni, de nem akadt olyan nagyobb német város, ahol ne ez az új típusú szilveszterezés zajlott volna. A károk felmérése nemcsak a rendőrség, hanem a városvezetések feladata is, kíváncsi lennék a végeredményre, azaz hogy városi, tartományi és országos szinten hány bevetés történt, mekkora volt az anyagi kár, mennyibe kerültek a gonoszűző bulik a német adófizetőknek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Dippold Pál

Dippold Pál

Undorkodó ünneplők

ĀSokféle módon lehetne csoportosítani az ünnep kapcsán embertársainkat, most, csak jobb híján nevezzük őket így, az undorkodók és a derűs öröm képviselőinek szembenálló csapatát vesszük elő

Rab Irén

Rab Irén

Magyar torzkép a szomszédból

ĀA többségi társadalom gyermekeit már az iskolapadban a magyarok ellen hangolták, a magyar gyermekekben pedig primer szégyenérzetet akartak kifejleszteni