Filmszeretők figyelmébe! Ezúttal nem a csudajó Emir Kusturica filmről lesz szó, az ugyanis egy remekmű volt, aki látta, ezen véleménnyel biztosan nem vitatkozik. Csakhogy van ám itt másik macskajaj is, nem a filmes világban, hanem a legesleghétköznapibb magyar életben. Érkezett ugyanis egy olyan hír, melynek hallatán szerintem az összes macska feljajdult, azaz felnyávogott kicsiny országunkban. Gazdáik meg felordítottak, mert ekkora méretes ökörséget még tán sosem hallottak, pedig felbolydult életünkben szinte naponta záporoznak ránk a lehetetlenebbnél lehetetlenebb hírek. Nálam most az vezet, melyről a minap értesülhettünk, amikor is újabb ötlettel állt elő a „Tisza Párt agytrösztje”. Adóemelgetési mániájuk odáig vezetett, hogy a minap megtudhattuk, a háziállatok tartása után is adót kell fizetnünk. Értesítettem is a kutyámat meg a macskámat, a macska mondta, jaj, tehát macskajaj. A kutya meg, hogy a kutyafáját! És elvonultak valamelyik sarokba beszélgetni. Kisvártatva előjöttek, egyik hosszasan nyávogott, a másik mérgesen ugatott, majd megálltak előttem, s közölték, tüntetést szerveznek. Már a jelszavuk is megvan: el a kezekkel a kutyáktól és a macskáktól! Majd elindultak, hogy a kerület összes négylábúját is sztrájkra buzdítsák, ám előtte megsúgták, hogy elsőként a nem messze lakó Tisza nevű kutyához mennek át, ugyanis az illető eb már régen panaszkodik, mi több, tüntetést is óhajt szervezni maga is, sőt lehet, hogy bírósághoz is fordul névbitorlás miatt. Nem tűrheti ugyanis, hogy az ő nevét, melyet sokkal régebb óta visel, mint ez az őrültnél is őrültebb ötletekkel „hírbe hozott” pártképződmény, ilyen felháborító és igazságtalan ötletekkel gyalázzák meg. Azt is közölte, hogy az országunk keleti részében kanyargó szépséges Tisza folyót is felkeresi – beszélik ugyanis egymás nyelvét –, hogy elmondja neki, minden folyómenti falu, melynek nevében benne van a Tisza, tiltakozzon. Követeljék, hogy nevüket egy ilyen ostoba, megalázó és embertelen ötlethez kapcsolódó párt ne viselhesse! Már csak azért se, mert ugyebár a falvak lakóinak, ott, a Tisza folyó mentén sok-sok háziállatuk van, tehát életüket igencsak megterhelné az adóztatási mánia. Aztán a macskám, meg a menethez csatlakozni kívánó, körzetünkben lakó macskák egyre szaporodó serege is hozzászólt az adó-kérdéshez a méltatlan névhasználat miatt. Született egy olyan javaslat is – ezt azonban nem mindenki fogadta el – miszerint üzenjék meg az összes galambnak, hogy fogjanak össze, és szálljanak rá az adóztatási ötlet kitalálóinak házára, és tegyék a dolgukat. Cikkem írása idején még nem kaptam értesítést az ötlet sikeréről, de a kutyám és macskám azt üzeni, az adózási ötlet kitalálói ne örüljenek korán! Ha a sarcolás miatt netán egyre több cica, kutya, vagy bármilyen háziállat kerülne utcára, mert a megsarcolt gazdák szélnek eresztik őket, akkor jön majd a nemulass! Ezek ugyanis majd csatlakoznak a galambokhoz. Az állatok tudniillik összetartanak.