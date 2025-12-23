A dísz, amelyet jobb ha nem tesz fel a fára

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság több karácsonyi díszt is megvizsgált. Az eredmények elkeserítőek.

Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek - közölte a hatóság kedden.

A közlemény szerint a kifogásolt termékek esetében jellemzően nemcsak egy hiba fordult elő. A feltárt hiányosságok között szerepelt, hogy a díszvilágítási füzérek vezetékezése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott. A csatlakozódugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett. Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat - írta meg a Magyar Nemzet.

A további hiányosságok között megemlítették, hogy a díszvilágítási füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket alkalmaztak; a hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 méteres vezetékhosszt; a termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett; nem adták meg az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb számát; a víz behatolása ellen nem védett terméket kültéri használatra ajánlották; a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak; hiányzott a magyar nyelvű használati utasítás.

Kiemelték, hogy a felsorolt hiányosságok miatt a felhasználót áramütés és/vagy égési sérülés érheti, így súlyos kockázatot jelentenek. A vizsgált 56 féle nem megfelelő termékfajta további forgalmazásának megtiltását az illetékes kormányhivatalok rendelik el - írták.