Szerdán indul vissza a Crew-11 legénysége a Nemzetközi Űrállomásról

Szerdán indul vissza a küldetését az egyik űrhajós egészségi állapota miatt megszakító Crew-11 négyfős legénysége a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) - jelentette be az amerikai űrhivatal (NASA) pénteken.

A NASA tervei szerint az űrhajó a földi időjárás függvényében legkorábban szerdán a greenwichi középidő (GMT) szerint 22 órakor indul el az űrállomásról. A legénység csütörtökön, helyi idő szerint hajnali 4 óra körül landol az óceánon, Kalifornia partjainál - írták a közleményben, hozzátéve, hogy az induláshoz közeli időpontban az összes körülmény figyelembe vételével határozzák majd meg a hazatérés pontos idejét.

A NASA csütörtökön számolt be arról, hogy az ISS történetében először kell hamarabb hazatérnie egy küldetés legénységének a Földre egy űrhajós egészségi állapota miatt. Az űrhivatal hangsúlyozta, hogy az űrhajós állapota stabil, egészségi problémája nem az űrállomás számára végzett munkájához kapcsolódik, az űrállomáson nem alakult ki vészhelyzet.

A Crew-11 tagjai - az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov - augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük május körül ért volna véget. A két amerikai űrhajós csütörtökön hajtott volna végre egy tervezett űrsétát, de azt a legénység egyik - meg nem nevezett - tagjának egészségi állapota miatt szerdán lefújta a NASA.