A tudósok felfedezték, milyen gyorsan dolgozza fel az agyunk az adatokat

A Kaliforniai Műszaki Intézetben végzett tanulmány megállapította, hogy az emberi agy körülbelül 10 bit/másodperc sebességgel dolgozza fel az adatokat. Ez rendkívül alacsony sebesség, különösen figyelembe véve, hogy az emberi érzékszervi rendszerek körülbelül egymilliárd bit/másodperc sebességgel gyűjtik az információkat.

Összehasonlításképpen, a Wi-Fi másodpercenként több millió bit információt képes továbbítani.

A tudósok becslése szerint az agy 85 milliárd neuront tartalmaz, amelyek egyharmadát a magas szintű gondolkodáshoz használják, és az agykéregben helyezkednek el. Minden neuron könnyedén képes másodpercenként több mint 10 bit adatot továbbítani. De miért nem teszik ezt? És miért van belőlük annyi, ha ilyen lassan gondolkodunk? És hogyan szűri az agy az összes beérkező információt?

Egy másik érdekes kérdés, amit a tudósok felvetettek, hogy miért dolgozza fel az agy egyszerre egy gondolatot, és miért nem párhuzamosan többet, ahogy az érzékszervi rendszereink teszik. Például egy sakkozó, aki egy jövőbeli lépéssorozatot képzel el, egyszerre csak egy lehetséges sorozatot tud felfedezni, nem pedig egyszerre többet.

A tanulmány azt sugallja, hogy ezek a jellemzők összefüggésben állhatnak az agyunk fejlődésével.

A kutatások azt mutatják, hogy a legkorábbi idegrendszerrel rendelkező lények elsősorban navigációra használták az agyukat – a táplálékkeresésre és a ragadozók elkerülésére. Ha az agyunk ezekből az egyszerű rendszerekből fejlődött ki, az megmagyarázhatja, miért vagyunk képesek egyszerre csak egy gondolatot feldolgozni. Az agyunk által feldolgozott információk mennyiségének korlátozása lehetővé teszi számunkra, hogy a környezetünkben található valóban fontos jelzésekre koncentráljunk.

A kutatók megjegyzik, hogy a tanulmány eredményei hatással lehetnek az agy-számítógép interfész technológiák fejlesztésére, amelyeknek figyelembe kell venniük az agy korlátozott sávszélességét az eszközökkel való hatékonyabb interakció érdekében.