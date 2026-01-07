Több csontunk lehet, mint azt hittük

Sokan azt hiszik, hogy minden ember csontvázában pontosan ugyanannyi csont található, a valóság azonban ennél sokkal érdekesebb. Az emberi test csontrendszere nem szabványosított, mint egy gyári termék, hanem egyedi változatokat mutat. Bizonyos emberekben extra csontok találhatók, amelyek teljesen normális anatómiai eltérések.

Az emberi csontváz általában 206 csontból áll. A tudomány szerint azonban igen sok emberben jelen vannak extra csontok, amelyek gyakran észrevétlenek maradnak egész életünk során. Ezek a csontvázkülönbségek nem befolyásolják mindennapos működésünket vagy egészségünket, sokszor csak akkor fedezzük fel őket, amikor röntgenfelvétel vagy más képalkotó vizsgálat készül – írja az Origo.

Egy újszülött körülbelül 300 csontos elemmel rendelkezik, amelyek közül sok később összeforr. Ugyanakkor, bizonyos esetekben ezek a csontok nem egyesülnek teljesen, vagy pedig extra csontok alakulnak ki a fejlődés során. Ez egy teljesen természetes folyamat.

A csecsemőkorban megfigyelhető csontstruktúrák jelentős átalakuláson mennek keresztül a felnőttkorig. Például, a koponya csontjai eleinte különállóak, és csak később forrnak össze. Hasonlóképpen, a végtagok és a gerinc is folyamatos változáson megy keresztül.

A leggyakrabban előforduló extra csontok között találjuk a bordák területén jelentkező plusz elemeket. Egyesek egy vagy több extra bordával születnek, amelyeket nyaki bordáknak neveznek. Ezenkívül a láb és a kéz kisebb csontjai között is gyakran jelennek meg többlet elemek. Például, a lábfejben található „os trigonum" nevű csont körülbelül minden tizedik emberben megtalálható.

Továbbá, a csontváz egyéb részein is előfordulhatnak extra struktúrák, amelyek nem okoznak semmilyen problémát. A gerincoszlopban, a medencében és a csukló területén szintén megjelenhetnek ilyen anatómiai variációk. Ezek az extra csontok általában tünetmentesek és ártalmatlanok, csak ritka esetekben okozhatnak panaszt, ha például összenyomnak idegeket vagy ereket. Ilyen esetekben orvosi beavatkozásra lehet szükség, azonban ez csak kivételes helyzetekben fordul elő a lakosság kis százalékánál.