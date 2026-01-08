Ezek a csendes gyilkosok pusztítják el az egészségünket

A modern mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása, hogy miként egyensúlyozzuk a terméshozamot és az emberi egészséget. A University of Cambridge kutatói most olyan felfedezést tettek, amely új megvilágításba helyezi a peszticidek hatását szervezetünkre.

A bélflóránk sokkal érzékenyebb a környezeti hatásokra, mint korábban gondoltuk. A bélrendszerünkben élő mikroorganizmusok közössége ugyanis kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a tápanyagok felszívódásában és még a mentális egészségünkben is. Következésképpen, amikor a bélbaktériumok közösségét peszticidek érik, az egész szervezetünk működése megváltozhat – írja az Origo.

A cambridge-i kutatócsoport részletes laboratóriumi vizsgálatokat végzett, amelyek során különböző mezőgazdasági peszticidek hatását elemezték emberi bélbaktériumok mintáin. Az eredmények megdöbbentőek voltak: már viszonylag alacsony koncentrációban is jelentős változásokat tapasztaltak a mikrobiális közösségek összetételében. A kutatók kimutatták azt is, hogy bizonyos hasznos baktériumtörzsek különösen érzékenyek ezekre a vegyszerekre.

Az is kiderült, hogy nem minden peszticid egyformán káros. Egyes vegyületek sokkal agresszívabban támadták meg a bélflórát, mint mások. A University of Cambridge tudósai szerint ez azért fontos, mert lehetőséget ad arra, hogy a jövőben célzottabban válasszuk ki a használt növényvédő szereket.

A kutatás alapján újragondolhatjuk az élelmiszer-biztonsági szabályozásokat és a megengedett peszticidek típusait. A fogyasztók pedig tudatosabban választhatnak biotermékeket, hiszen most már tudományos bizonyítékaink vannak arra, hogy a konvencionális mezőgazdaságban használt vegyszerek valóban hatással vannak bélbaktériumokra.