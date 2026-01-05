Rejtélyes lény tartja rettegésben az óceán fenekét

Az óceánjaink mindössze csak 5 százalékát fedezték fel a szakértők. Most egy rejtélyes lényre bukkantak, amely a dinoszauruszok előtt is jelen volt az óceánokban.

Rejtélyes lényt vettek videóra az óceán fenekén, amely hatalmas port kavart az internetezők körében. Sokan attól tartanak, hogy többet nem lesznek képesek az óceánba menni, másoknak szívrohamot okozott volna a személyes találkozó.

Rejtélyes lény, óriás cápa bukkant elő az óceán mélyéről

A legtöbb ember az óceánt nyugodt, gyönyörű helynek tartja, de sokan megrémültek, miután mélytengeri felvételek kerültek nyilvánosságra egy őskori lénynek tűnő állatról.

A felvételeken először nem teljesen világos, hogy mit látni, mivel a cápa a mozgása miatt hatalmas homokfelhőt hoz létre a tengerfenéken. Azonban ahogy a por fokozatosan eloszlik, a cápa feje láthatóvá válik: meglepően simán elúszik a tengeralattjáró ablaka előtt. Az OceanX YouTube csatornájára feltöltött videóban látható cápát a kommentelők „szörnynek” nevezték.

A felfedezés a Cape Eleuthera Institute által tervezett utazás része volt, amelynek során sikeresen műholdas jeladót helyeztek el a cápán.

Célpontunk a mélytengeri cápa, a tompaorrú hatkopoltyús cápa volt. Ez az ősi faj a legtöbb dinoszaurusz előtti időkből származik, és a mélytengeri ökoszisztéma domináns ragadozója.

– írták. Az említett cápafaj hatalmas méretekkel rendelkezik, és a dinoszaurusz előtti korszakból származnak.

Akár 6 méter hosszúra is megnőhetnek, súlyuk körülbelül 500 kg, a nagyobb példányok pedig akár 1000 kg-ot is elérhetnek.

Az egyik néző ezt írta: Ha nem is a mérete, de már csak a szeme is szívrohamot okozott volna nekem.

Egy másik néző szerint ez olyan volt, mint „valami egy sci-fi filmből”, míg egy harmadik néző egyenesen egzisztenciális válságba került:

Egyszerűen őrület, hogy ilyen lények léteznek a bolygónk ilyen teljesen elszigetelt részein. Tényleg elgondolkodtat, hogy mi más lehet még odakint.

- írta a LADbible nyomán a Ripost.