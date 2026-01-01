Rájöttek, miért gyengül az immunrendszerünk öregedéskor

Ahogy öregszünk, a látható változások, mint a ősz haj vagy az izomerő csökkenése, csak a történet egyik része. Az öregedés az immunrendszert is érinti. Ennek egyik fő oka, hogy a vér- és immunsejteket termelő őssejtek idővel genetikai mutációkat halmozhatnak fel, ami növeli a rák és más egészségügyi problémák kockázatát, írta a Siencedaily .

A University of Illinois Chicago tudósai azonosították ennek a változásnak egy kulcsfontosságú biológiai folyamatát. A Blood folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint az öregedés a platelet factor 4 nevű fehérje szintjének csökkenésével áll összefüggésben. Még figyelemreméltóbb, hogy ennek a fehérjének a visszaállítása az idősebb vérsejtekben több sejtes öregedésre utaló jelet is visszafordított. Az eredmények új potenciális célt jeleznek az életkorral összefüggő vér- és immunrendszeri betegségek kezelésében.

A vér őssejtek szerepe az immunegészségben

A hematopoietikus őssejtek, más néven vérőssejtek, a csontvelőben találhatók, és a szervezet vér- és immunrendszerének alapját képezik. Ezek a ritka sejtek minden fontos vér- és immunsejtet előállítanak, amelyek a szervezet oxigénszállításáért és a fertőzések elleni védelemért felelősek.

„A hematopoietikus őssejtjeink nagyon ritkák” – mondta Sandra Pinho, a UIC farmakológia és regeneratív medicina docense. „Mi az immunrendszer Szent Gráljának nevezzük őket.”

Fiatalabb egyénekben ezek az őssejtek fenntartják az egészséges egyensúlyt. Termelik a myeloid sejteket, amelyek közé tartoznak a vörösvértestek és bizonyos immunsejtek, valamint a lymphoid sejteket, például a T- és B-sejteket, amelyek kulcsszerepet játszanak a fertőzések elleni védekezésben.

Miért veszítik el az öregedő őssejtek az egyensúlyt

Ahogy a szervezet öregszik, a vérőssejtek hajlamosabbak myeloid sejtek termelésére, miközben kevesebb lymphoid sejtet hoznak létre. Ez a változás az immunfunkciót is módosítja, gyengítve a szervezet betegségekre adott válaszát.

„Ez az egyik oka annak, hogy idősebbeket általában nem használnak csontvelő-átültetés donorként, mert az őssejtjeik kevésbé hatékonyak” – magyarázta Pinho.

Ez az egyensúlyhiány nemcsak az immunitást érinti, hanem növeli az életkorral összefüggő betegségek iránti sebezhetőséget is.

A platelet factor 4 és az őssejtek szabályozása

Egér- és emberi csontvelőminták vizsgálata során a kutatók megállapították, hogy a platelet factor 4 központi szerepet játszik a vérőssejtek működésének szabályozásában. Fiatal emberekben és állatokban a fehérje jelzőmolekulaként működik, amely korlátozza az őssejtek osztódásának gyakoriságát, különösen azoknál az őssejteknél, amelyek myeloid sejteket termelnek.

Az életkor előrehaladtával az immunsejtek kevesebb platelet factor 4-et termelnek. Ennek következtében az őssejtek gyakrabban osztódnak, szabályozás nélkül.

„Ha az őssejtek gyakrabban kezdenek osztódni a kelleténél, és az osztódásukat nem szabályozzák, idővel mutációk halmozódhatnak fel” – mondta Pinho.

Embereknél ezek a mutációk krónikus gyulladással, nagyobb vérrák-kockázattal és akár szív- és érrendszeri betegségekkel is összefüggnek.

Az immunöregedés jeleinek visszafordítása laboratóriumi körülmények között

A kutatócsoport felfedezte, hogy a platelet factor 4 visszaállítása képes ellensúlyozni az életkorral összefüggő változásokat. Idősebb egerek naponta kaptak vérinfúziót a fehérjéből több mint egy hónapon át. A kezelés után vér- és immunsejtjeik viselkedése és jellemzői sokkal inkább fiatalabb állatokéra emlékeztettek.

Hasonló hatásokat figyeltek meg emberi őssejteken végzett laboratóriumi kísérletek során is. Amikor a platelet factor 4-et hozzáadták az idős emberi sejtekhez, az őssejtek funkciója jelentősen javult.

„Ez fiatalította a vérrendszer öregedését” – mondta Pinho.

Mit jelent mindez az öregedés és a betegségek szempontjából

Bár az eredmények ígéretesek, a platelet factor 4 önmagában nem várható, hogy az egész test öregedését visszafordítsa, vagy jelentősen meghosszabbítsa az emberi életkort.

„Ez nem egy csodaszer, amely minden szövet öregedését visszafordítja vagy az idős emberek életét önmagában meghosszabbítja” – mondta Pinho. „Ugyanakkor része lehet a szélesebb körű stratégiáknak, amelyek célja az életkorral összefüggő állapotok javítása.”

„Világos bizonyíték, hogy bizonyos életkorral összefüggő rendellenességeket belsőleg is lehetséges visszafordítani” – tette hozzá a kutató.